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एक देश, नौ रातें और अनेक रंग, जानें भारत के अलग-अलग राज्यों में कैसे मनाई जाती है नवरात्रि

Navratri 2026 Celebration: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व किस स्टेट में कैसे मनाया जाता है. अगर आपका जवाब न है तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

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एक देश, नौ रातें और अनेक रंग, जानें भारत के अलग-अलग राज्यों में कैसे मनाई जाती है नवरात्रि
Navratri 2026 Celebration: किस स्टेट में कैसे मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व.

Navratri Special 2026: नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. देशभर में नवरात्रि के पर्व को धूम-धाम से मनाया जाता है. भारत त्योहारों का देश है और यहां की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि एक ही त्योहार को अलग-अलग राज्य में बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया जाता है. कहीं पंडालों में मां दुर्गा की विशाल मूर्तियां सजती हैं, तो कहीं पूरी रात गरबा की धूम रहती है. कहीं कन्या पूजन का महत्व है. तो चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कहां कैसे मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व.

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अलग-अलग राज्यों में नवरात्रि का रंग कैसा होता है-  (State Wise Navratri 2026 Celebration)

​1. गुजरात- गरबा और डांडिया की मस्ती-

​जब भी नवरात्रि का जिक्र होता है सबसे पहला नाम जेहन में गुजरात का आता है. यहां नवरात्रि का मतलब है 'गरबा' और 'डांडिया'. रात होते ही पूरा गुजरात पारंपरिक कपड़ों (चनिया-चोली और केडिया) में सज-धजकर सड़कों और बड़े मैदानों में उतर आता है. 

मिट्टी के एक घड़े (जिसे 'गरबो' कहते हैं) के चारों ओर लोग गोल घेरे में नाचते हैं. यह नौ दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल माना जाता है. 

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​2. पश्चिम बंगाल- दुर्गा पूजा-

​बंगाल में नवरात्रि को 'दुर्गा पूजा' के रूप में मनाया जाता है. यहां की रौनक देखने लायक होती है. गली-गली में बेहद खूबसूरत और कलात्मक पंडाल बनाए जाते हैं. महासप्तमी से लेकर दशमी तक यहां का माहौल भक्तिमय रहता है. 'ढाक' की आवाज और 'धुनाची नाच' यहां की पहचान है. (इसे आमतौर पर बड़े पैमाने पर शारदीय नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है.)

​3. उत्तर भारत- रामलीला और कन्या पूजन-

​उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में नवरात्रि का रूप थोड़ा अलग है. यहां कई लोग नौ दिनों का व्रत रखते हैं. शाम के समय कॉलोनियों और मैदानों में 'रामलीला' का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की कहानी दिखाई जाती है. अष्टमी या नवमी के दिन 'कन्या पूजन' होता है, जहां छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें हलवा, पूरी और चने खिलाए जाते हैं.

​​4. तेलंगाना- फूलों का त्योहार 'बथुकम्मा'

​तेलंगाना में नवरात्रि के दौरान 'बथुकम्मा' मनाया जाता है. यह मुख्य रूप से फूलों का त्योहार है. महिलाएं ताजे फूलों से बेहद खूबसूरत गुच्छे बनाती हैं और देवी गौरी (बथुकम्मा) की पूजा करती हैं. (इसे आमतौर पर शारदीय नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है.)

​क्यों है यह त्योहार इतना खास?

​भले ही मनाने के तरीके अलग हों, लेकिन सबका मकसद एक ही है. नारी शक्ति का सम्मान. कोई इसे नाच-गाकर मनाता है, तो कोई मौन व्रत रखकर. यही विविधता भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बनाती है. 

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