Shark Tank India: 43 साल की विनीता सिंह ऐसा क्या करती हैं कि वे लगती हैं महज 23 कीं, सोशल मीडिया एक वीडियो ने खोल दिया राज

Protien Rich Diet: शार्क टैंक इंडिया की जज और मैराथन रनर विनीता सिंह अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में बनी रहती है और यही कारण है लोग उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं. हाल ही में विनीता सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हंडेल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपना रूटीन शेयर किया है. बता दें इस वीडियो में उनका खास फोकस प्रोटीन पर रहा. विनीता का मानना है कि महिलाओं के लिए, खासकर जो वर्कआउट करती हैं, उनके लिए दिन की शुरुआत में ही पर्याप्त प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है.

प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं?

विनीता ने अपनी वीडियो शेयर कर बताया कि वह अपने शरीर के वजन के हिसाब से लगभग 2 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेने का लक्ष्य रखती हैं, वह नॉन-वेज न खाने के बावजूद भी रोज लगभग 110–120 ग्राम प्रोटीन ले लेती हैं, जिसमें से 60–70 ग्राम सिर्फ दिन के पहले हिस्से में पूरा कर लेती हैं.

प्रोटीन लेने के प्रमुख तरीके

विनीता सुबह उठकर सबसे पहले ब्लैक कॉफी लेती हैं, जिसमें आधा स्कूप व्हे प्रोटीन मिलाती हैं, उनका ऐसा कहना है इसे वर्कआउट से पहले ब्लड शुगर जल्दी नीचे नहीं गिरती. फिर विनीता प्रोटीन का इंटेक पूरा करने के लिए अपनी डाइट में अंडे जरूर लेती हैं. वह सुबह नाश्ते में 4 पूरे अंडे और 2 एग-व्हाइट लेती हैं, जिससे प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है. अंडों के बाद वह एक व्हे प्रोटीन शेक लेती हैं, जिसमें लगभग 30 ग्राम प्रोटीन होता है, इसके साथ ही वह 3–5 ग्राम क्रिएटिन भी जोड़ती हैं, जैसा उन्हें सलाह दी गई है. जो माहिलाएं प्रोटीन खाने के बाद पेट फूलने की शिकायत करती हैं, विनीता आगे वीडियो में सलाह देती हैं कि भोजन को हल्का उबालकर खाने से यह समस्या कम हो सकती है.

