Raveena Tandon Beauty Tips: रवीना टंडन चेहरे पर लगाती हैं ये खास फेस पैक, क्लींजिंग के साथ मिलेगा भरपूर पोषण

गेहूं के आटे और क्रीम से बना नेचुरल फेस पैक (wheat flour and fresh cream face pack)



रवीना के अनुसार इसके लिए आपको रोटी बनाने वाला सफेद आटा यानी गेहूं का आटा लेना होगा. इसे एक बाउल में निकाल लीजिए. अब इस आटे में फ्रेश क्रीम डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अब इस पेस्ट में चुटकी भर हल्दी भी मिला लीजिए और ये आपका नेचुरल ग्लोइंग फेस पैक तैयार हो गया है जिसे बनाने में बमुश्किल पांच से सात मिनट लगते हैं. अब चेहरे को क्लींज कर लीजिए और सूखने के बाद इस फेस पैक को चेहरे पर लगा लीजिए. इसे बीस से पच्चीस मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दीजिए. चेहरे पर हाथ लगाकर देखिए कि ये सूखा है या नहीं. सूख जाने पर सादे पानी की मदद से चेहरा धो लीजिए.

आटा करेगा क्लींजिंग व क्रीम करेगी की स्किन को मॉइश्चराइज़ (Wheat flour for cleansing and cream will moisturize the skin)



रवीना बताती हैं कि गेहूं का आटा त्वचा को अंदर तक जाकर क्लींज करता है और उसकी दमक वापस लाता है, वहीं ताजा क्रीम की मदद से स्किन को नेचुरल नमी दी जा सकती है यानी फ्रेश क्रीम आपके चेहरे को मॉस्चुराइज करती है. रही बात हल्दी की तो ये त्वचा पर नेचुरल ग्लो लाने का काम करती है और चुटकी भर हल्दी की मदद से आपकी रंगत निखर कर आ जाएगी. अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस उम्र में भी रवीना की चमकती दमकती और दाग धब्बे रहित त्वचा का राज क्या है. इस होममेड फेस पैक की मदद से किसी भी मौसम में त्वचा को पोषण और नमी एक साथ मिल सकते हैं. इसके केमिकल इफेक्ट भी नहीं होते क्योंकि ये नैचुरल इंग्रीडिएंट से बना है.

