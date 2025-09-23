नवरात्रि में बिना हैवी मेकअप के 5 मिनट में क्रीम-पाउडर से भी हो सकती हैं तैयार,लुक ऐसा नजर उतारने लगेंगी मम्मी

Navratri Special Look: नवरात्रि का शुभ पर्व शुरू होते ही हर घर में उत्सव और खुशियों का माहौल छा गया है. पूजा-पाठ से लेकर डांडिया नाइट तक, हर कोई इस फेस्टिव वाइब को एन्जॉय करना चाहता है. ऐसे में महिलाओं के लिए सजना-संवरना तो और भी खास हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ बेसिक चीजों से आप 5 मिनट में ग्लोइंग और खूबसूरत लुक पा सकती हैं.

गुलाब जल से करें शुरुआत (5-minute festive look)

फेशियल क्रीम या मॉइस्चराइजर न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं. बस चेहरे पर गुलाब जल लगाएं. इससे स्किन मॉइस्चराइज होगी और चेहरे पर नेचुरल फ्रेशनेस आ जाएगी.

Base बनाएं Cream से (natural glowing skin tips)

अब अपने पास मौजूद BB Cream, CC Cream या कोई भी बेसिक क्रीम चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं. इससे फेस पर एक स्मूद बेस बनेगा और चेहरा हेल्दी व ब्राइट नजर आएगा.

Powder का कमाल (Navratri simple makeup)

अब आंखों के नीचे और जॉ लाइन पर हल्का-सा फेस पाउडर लगाएं. इससे डार्क सर्कल्स और ऑयली लुक कंट्रोल हो जाएगा. ब्रश या हाथों से अच्छे से ब्लेंड करना न भूलें.

Kajal से Define करें Eyes (5 min beauty routine)

अब बारी है आंखों की. पलकों के नीचे और ऊपर काजल लगाएं .अगर स्मोकी आई लुक चाहिए तो कॉटन बड्स से काजल को हल्का-सा फैला दें. बस आपकी आंखें तुरंत ही आकर्षक लगेंगी.

Lipstick और Blush का जादू (dandia night beauty hacks)

अगर ब्लश नहीं है तो टेंशन मत लीजिए. अपनी लिपस्टिक को ही ब्लश की तरह इस्तेमाल करें. होंठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद गालों पर हल्का-सा डॉट करके ब्लेंड कर लें. आपका लुक तुरंत ही फ्रेश और फेस्टिव रेडी हो जाएगा.

त्यौहार में ग्लोइंग लुक (Ready for Navratri)

इन आसान स्टेप्स से आप बिना ज्यादा खर्च और बिना ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के भी नवरात्रि पूजन और डांडिया नाइट में सबसे अलग और खास नजर आएंगी.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

