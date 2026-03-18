नवरात्रि के 9 दिन इस तरह करें खुद को स्टाइल, इन 9 आउटफिट्स के साथ दिखें सबसे अलग

Navratri Fashion Tips: नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है. इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च, गुरुवार से शुरू हो रहा है. वहीं 26 मार्च, गुरुवार को राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा. नवरात्रि के 9 दिनों में लोग घर-घर में देवी मां की पूजा आराधना करते हैं. पहले दिन कलश स्थापना होती है और फिर नौ दिनों की सुबह-शाम पूजा और गरबा भी खेला जाता है. आप भी इस नवरात्रि पर हर दिन को खास बनाना चाहती हैं और अपने लुक को एकदम अलग और खूबसूरत रखना चाहती हैं को हम आपके लिए कुछ खास स्टाइलिश टिप्स लेकर आए हैं.
नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 आउटफिट आइडियाज (9 Outfit Ideas for the 9 Days of Navratri)
दिन 1 (शैलपुत्री माता) – रॉयल ब्लू कुर्ता सेट
नवरात्रि की शुरुआत आप रॉयल ब्लू कलर से कर सकते हैं. माना जाता है कि ये रंग सौम्यता का प्रतीक है. आप इस दिन रॉयल ब्लू कुर्ता सेट पहनें या अगर साड़ी की शौकीन हैं तो सिल्क या जूट सिल्क साड़ी ट्राई करें, जो ऑलटाइम फैशन में रहता है.
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दिन 2 – ( ब्रह्मचारिणी माता) पीले रंग की साड़ी
सनफ्लावर कलर यानी पीला रंग खुशी, चमक और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. आप सलवार सेट के लिए जरी के काम वाला हैंडलूम पीला चंदेरी दुपट्टा चुनें, या फिर एक सुंदर ड्रेप के लिए पीली प्योर कॉटन चंदेरी साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ मोतियों वाली इयररिंग्स पहन सकती हैं.
दिन 3 – (चंद्रघंटा माता) हरे रंग का अनारकली सेट
हरा रंग समृद्धि और तालमेल का प्रतीक है. नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए आप हरे रंग का अनारकली सूट पहन सकती हैं. इसके अलावा हरी ऑर्गेंज़ा सिल्क साड़ी या सैटिन फिनिशिंग वाली हरी प्योर सिल्क साड़ी भी काफी अच्छी लगेगी.
दिन 4 – (कूष्मांडा माता) ग्रे रंग सिल्क काफ्तान
ग्रे एक खूबसूरत और खास रंग है जो त्योहारों के मौके पर आपकी अंदरूनी ताकत को दर्शाता है. ऑलिव ग्रे चिनिया सिल्क काफ्तान, पारंपरिक कपड़ों का एक स्टाइलिश और मॉडर्न ऑप्शन है.
दिन 5 – (स्कंदमाता माता) ऑरेंज सूट या साड़ी
नवरात्रि के पांचवें दिन आप रस्ट ऑरेंज रंग का कढ़ाई किया हुआ ऑर्गेंज़ा दुपट्टा या रस्ट ऑरेंज रंग का प्योर टसर सिल्क दुपट्टा चुन सकती हैं. इसके अलावा साड़ी का शौक हो तो सिंपल सिफोन साड़ी भी अच्छी लगेगी, जिसे आप वर्क वाले ब्लाउज के साथ पेयर करें.
दिन 6 – (कात्यायनी माता) व्हाइट कलर स्कर्ट सेट
सफेद रंग शांति और भक्ति को दर्शाता है. ज़री के काम वाली हैंडलूम चंदेरी दुपट्टे या शीशे के काम वाले दुपट्टे के साथ ऑफ-व्हाइट चंदेरी स्कर्ट सेट पहनें. त्योहारी सीजन के लिए ये परफेक्ट लुक देगा.
दिन 7 – (कालरात्रि माता) रेड या मरून साड़ी या सूट
लाल रंग शक्ति और भक्ति का प्रतीक है. खुद को मरून कतान सिल्क बनारसी साड़ी में लपेटें या ज़री के डिज़ाइन वाले लाल ऑर्गेंज़ा दुपट्टे के साथ कुर्ता सेट पहनें. दोनों ही ऑप्शन सही हैं.
दिन 8 – (महागौरी माता) स्काई ब्लू स्ट्रेट कुर्ता सेट
स्काई ब्लू कलर और सकारात्मकता का प्रतीक है. इस दिन आप स्काई ब्लू कलर का चंदेरी सिल्क स्ट्रेट कुर्ता सेट पहन सकती हैं. इसके अलावा इस रंग की कॉटन साड़ी को ऑक्सीडाइज्ड गहनों के साथ पहने तो वो भी काफी खूबसूरत लगेगा.
दिन 9 – (सिद्धिदात्री माता)- पिंक या रेड साड़ी
सैटिन फिनिश वाली गुलाबी प्योर सिल्क या ज़री की बूटियों वाला गुलाबी ऑर्गेंज़ा दुपट्टा इस दिन के लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शन हैं. आप इस दिन रेड सिफोन साड़ी भी पहन सकती हैं. देवी की पूजा के लिए इस रंग को सबसे शुभ माना जाता है.
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