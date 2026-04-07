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Morning Motivational Thoughts: सुबह जब नींद खुलती है तो खिड़की से देखकर लगता है लाइफ कितनी फास्ट हो गई है. हम सब बस भाग रहे हैं, कभी करियर के पीछे तो कभी दिखावे के पीछे. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की पहली सोच ही तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा. इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सुबह आप सुवि‍चार को अपनाएं. अगर सुबह उठते ही फोन चलाकर निगेटिव खबरें देख लीं, तो पूरा दिन भारी लगता है. वहीं अगर कुछ अच्छा पढ़ लिया या सोच लिया, तो ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया जीत लेंगे. तो एनडीटीवी की तरफ उसे उसके रीडर्स को प्‍यार भरी सुप्रभात.

Good Morning Motivational Thoughts: Positive Quotes & Images: लाइफ के उतार चढाव के बीच च‍ल‍िए द‍िन की एक पॉज‍िटि‍व शुरुआत करते हैं और खुश और पॉजिटिव रहने का रास्‍ता चुनते हैं. यह तो तय है कि अगर आप सुबह के कुछ मंत्रों को अपना लें, तो ये सिर्फ मूड ही नहीं बदलता, बल्कि काम करने का तरीका भी बदल जाता है.

लाइफ का एक छोटा सा किस्सा सोचिए. मान लीजिए पिछले साल आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था. आपको लगा होगा अब सब खत्म. उस सुबह आप बहुत टूटे हुए महसूस कर रहे होंगे. तभी अगर आपने एक कोट पढ़ा होता जो कहता है कि आपकी हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती. आज वही बातें यहां शेयर की जा रही हैं जो आपको बदल देंगी. दोस्‍तों को व‍िश करने के लएि Good Morning Guotes, Motivational Thoughts और WhatsApp messages. आप भी इन्‍हें अपने दोस्‍तों, पर‍िवार और अपने करीबी लोगों से शेयर कर सकते हैं. या चाहें तो आप खुद भी इनसे प्रेरणा पा सकते हैं. 

Morning Motivational Thoughts | Good Morning Motivational Thoughts, Quotes & Images for WhatsApp: 

Apr 07, 2026 09:09 (IST)
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यहा आपके लिए शानदार गुड मॉर्निंग संदेश- 


सूरज की पहली किरण आपको सलाम दे

ठंडी हवा का झोंका एक पैगाम दे

खुलें जो आपकी आंखें सुबह के वक्त

खुदा आपको खुशियों की पूरी शाम दे.

Good Morning

--

हौसलों के पैरहन पहनकर तो देखो

रास्तों की मुश्किलों को सहकर तो देखो

आज की सुबह बस यही कह रही है तुमसे

मंजिल चूमेगी कदम बस कदम बढाकर तो देखो.

Good Morning

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नयी सी सुबह नया सा सवेरा है

सूरज की किरणों ने किया बसेरा है

उठो और अपनी चमक दिखा दो दुनिया को

क्योंकि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है.

Good Morning

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फूलों की महक और परिंदों का शोर

आज फिर खिली है एक नयी भोर

कल की नाकामियों को पीछे छोड दो तुम

खींच लाओ कामयाबी अपनी ओर.

Good Morning

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हवाओं के साथ एक अरमान भेजा है

सूरज की किरणों के जरिए सम्मान भेजा है

प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए

हमने सुबह का प्यार भरा पैगाम भेजा है.

Good Morning

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सितारों को विदा किया है सूरज को बुलाया है

नींद से जागे मुसाफिर नया दिन आया है

हर पल को जीना अपनी शर्तों पर तुम

किस्मत ने आज फिर तुम्हें आजमाया है.

Good Morning

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ताजगी भरी सुबह और ठंडी है हवा

हर दर्द की आज मुस्कुराहट है दवा

खुल के जियो आज के इस हसीन पल को

यही है कामयाबी का सबसे सीधा गवाह.

Good Morning

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आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद रखिए

अपने इरादों को थोडा और मजीद रखिए

आज का सूरज बस आपके लिए उगा है

अपनी मेहनत पर अटूट यकीन रखिए.

Good Morning

Apr 07, 2026 08:45 (IST)
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Good Morning Shayari


गुजरी हुई रात का अंधेरा अब छंट गया

खुशियों का खजाना हर तरफ बंट गया

उठो और अपनी मेहनत का सिक्का जमाओ

देखो वक्त का कांटा कामयाबी की ओर पलट गया.

Apr 07, 2026 08:04 (IST)
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Good Morning Shayari


सपनों की दुनिया से अब बाहर आइए

हकीकत के गुलशन को फूलों से सजाइए

लोग तो कहेंगे ही उनकी फिक्र छोडिए

आप बस अपनी मंजिल की तरफ कदम बढाइए.

Apr 07, 2026 07:57 (IST)
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Morning Motivational Thoughts LIVE:

सफलता का असली मंत्र क्या है

अक्सर लोग पूछते हैं कि आप हमेशा इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं. देखिए, लाइफ कोई फिल्म नहीं है. यहां उतार चढाव आएंगे ही. पर सबसे जरूरी है कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं. अगर आप खुद का सम्मान करेंगे, तो दुनिया भी करेगी.

सुबह उठकर ये 5 काम जरूर करें:

  1. उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी पिएं.
  2. पांच मिनट के लिए गहरी सांस लें और शांति से बैठें.
  3. अपने दिन भर के 3 सबसे जरूरी काम डायरी में लिखें.
  4. कोई भी एक मोटिवेशनल आर्टिकल या विचार पढ़ें.
  5. आइने में देखकर खुद को एक स्माइल दें.

ये छोटे छोटे कदम ही आपको भीड़ से अलग बनाएंगे. देखा गया है कि जो लोग अपनी सुबह पर कंट्रोल कर लेते हैं, वे अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं. तो बस देर किस बात की, आज से ही इन विचारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए.

Apr 07, 2026 07:44 (IST)
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Good Morning Shayari 


मुश्किलें आएंगी डराने के लिए हजार

पर आप रहना अपनी जीत को तैयार

आज का सवेरा लाया है नयी ताकत

दिखा दो दुनिया को अपना असली अवतार.

Apr 07, 2026 07:29 (IST)
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Short Good Morning Messages


फालतू की बातों को अनफॉलो करो और अपनी खुशियों को सब्सक्राइब करो. आपकी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए.

Apr 07, 2026 07:16 (IST)
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Good Morning Shayari 


लबों पर हंसी और दिल में सुकून हो

काम करने का रगों में वही पुराना जुनून हो

आज की सुबह लाई है सौगातें हजार

बस आपके इरादों में मुकम्मल सा खून हो.

Apr 07, 2026 07:15 (IST)
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Good Morning Quotes for Positive Thinking


अगर कोई आपको कम समझे तो दुखी मत होना. याद रखना कि महंगी चीजों की कद्र हर किसी को नहीं होती. मेन कैरेक्टर एनर्जी बनाए रखें.

Apr 07, 2026 07:14 (IST)
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Good Morning Motivational Thoughts

लाइफ में जब भी लगे कि सब खत्म होने वाला है, तो समझो कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है. It's not an end, it's a plot twist

Apr 07, 2026 07:06 (IST)
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Good Morning Shayari 


दुआ है कि आपकी सुबह इतनी सुहानी हो

दुखों की बातें अब बहुत पुरानी हों

आज जब आप कदम रखें घर से बाहर

तो हर तरफ बस आपकी ही कामयाबी की कहानी हो.

Apr 07, 2026 07:03 (IST)
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Good Morning Shayari Hindi


हर सुबह एक नयी कहानी लिखती है

कामयाबी मेहनत करने वालों को ही दिखती है

आज फिर मौका है इतिहास रचने का

सफलता बाजारों में नहीं कोशिशों से बिकती है.

Good Morning

Apr 07, 2026 06:55 (IST)
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Morning Motivational Thoughts LIVE:

सुबह को खास बनाने वाले 10 विचार

  1. वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, बस खुद पर भरोसा रखना सीखो.
  2. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ा बदलाव लाती हैं.
  3. अगर आप खुद की नजरों में सही हैं, तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दें.
  4. जैसा आप सोचेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे, इसलिए हमेशा बड़ा और अच्छा सोचें.
  5. बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज को जीकर भविष्य जरूर संवार सकते हैं.
  6. थकान होने पर रुकें नहीं, बल्कि काम पूरा होने के बाद ही दम लें.
  7. शांत मन सबसे बड़ा हथियार है, इसे मेडिटेशन और अच्छे विचारों से निखारें.
  8. गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं.
  9. दूसरों से मुकाबला करने के बजाय खुद का बेहतर वर्जन बनने पर ध्यान दें.
  10. आज के दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बहुतों को ये सुबह नसीब नहीं हुई.

Apr 07, 2026 06:54 (IST)
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मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही उन्हें बखूबी अंजाम देने की ताकत रखते हैं.

Apr 07, 2026 06:53 (IST)
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आज का दिन एक कोरे कागज की तरह है, इसे अपनी मेहनत से यादगार बनाओ.

Apr 07, 2026 06:53 (IST)
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आपकी मुस्कुराहट ही आपकी सबसे बड़ी जीत है, इसे कभी खोने मत देना.

Apr 07, 2026 06:49 (IST)
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सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना सीखो.

Apr 07, 2026 06:49 (IST)
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हर नई सुबह आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो सपने देखते रहिए या उठकर उनका पीछा कीजिए.

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