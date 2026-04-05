देखने में एक साधारण सी गांव की लड़की, जो अक्‍सर खेतों में बकरी चराते हुए दिख जाती है. लेकिन ठहर‍िए, यह साधारण होते हुए भी असाधारण है, क्‍योंकि दूसरी लड़कियों अलग बकरी चराते समय उसके हाथ में ज्‍यादातर एक किताब रहती है. नाव्या मीणा, बकरियों को चराते हुए भी पढ़ती रहती है. इस साधारण सी लड़की की ये असाधारण कहानी है. जयपुर और सीकर जिले के सरहद पर बेस एक छोटे से गांव लुनियावास के एक दूर दराज़ की ढाणी लामिया में रहने वाली नाव्या मीणा ने राजस्थान बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है, 99.60 फीसदी मार्क्स हासिल करके वो पूरे प्रदेश में आर्ट्स में टॉपर रही है.

"आप मुझे देखोगे, तो मेरे हाथ में बुक ही मिलेगी"

जिस गांव को लोग रेनवाल किशनगढ़ तहसील के बहार जानते तक नहीं थे, वहां आज गाड़ियों का तांता लगा हुआ है. ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से लेकर जिला प्रधान और शिक्षा के उच्च अधिकारीयों तक, सभी नाव्या मीणा के घर को ढूंढ़ते हुए, पकी सड़क से उतर के कच्चे रास्ते पर चलते हुए उसकी ढाणी लामिया तक पहुंच रहे है.

खेतों के बीच में एक 4 कमरे के मकान में नाव्या अपने 4 बहन और 1 भाई के साथ रहती है, घर में सिर्फ एक मां और नानी है. पिता मजदूरी करने के लिए गुजरात गए हुए हैं. पहले पिता भी खेती ही करते थे, लेकिन जैसे-जैसे कुएं में पानी सूखता गया, तो उन्होंने मज़दूरी करना शुरू कर दिया. 7 लोगों के परिवार का पालन पोषण करना था. नाव्या के पिता अशोक मीणा अब गुजरात में टाइल्स का काम करते हैं.

"जब पापा को पता चला की मैंने टॉप किया है तो वो बहुत इमोशनल हो गए, रोने लग गए. उन्होंने हमेशा हमें मोटीवेट किया है. घर के संसाधन बहुत सीमित है. पापा की तबियत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो घर से दूर गुजरात में हमारे लिए मजदूरी करने जाते हैं और 20 से 25,000 रुपये कमाते है. पापा से कोई चीज़ मांगी तो कभी मना नहीं करते. हम पांच बहने हैं, मैं तीसरे नंबर पर हूं, लेकिन घर में कोई भेद भाव नहीं है मम्मी तो हमें बेटा ही कहती है. हमारे पापा हमारे लिए काम करते हैं घर से दूर, तो हमें भी कुछ करना है उनके लिए, इसलिए हम सब पढ़ाई पर ध्यान देते है "

"रोज 4.30 बजे सुबह उठ जाती हूं और गरम पानी पीकर मैडिटेशन करती हूं, एक दिया जला के उसपे ध्यान करती हूं, सुबह का वक्त सही रहता है पढ़ाई के लिए." बोर्ड एग्जाम भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन नाव्या मीणा के लिए मंजिल अभी दूर है.

" UPSC क्रैक करने का ड्रीम है मेरा " कहती है नाव्या

नव्‍या कहती हैं कि संसाधन सीमित हैं, तो मंज़िल तक पहुंचने का रास्ता स्कूल के शिक्षक बीरबल सर ने दिया है. इन दिनों नाव्या बीएसटीसी एग्जाम की तयारी कर रही हैं. अगर प्राइमरी टीचर बन गयी तो नौकरी लग जाएगी और साथ साथ UPSC और अन्य कम्पटीशन की तैयारी कर सकेंगी. बीरबल सिंह महला फ़ौज से रिटायर हो चुके हैं और अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुनियावास रेनवाल में सीनियर टीचर हैं.

ज‍िसने रास्‍ता द‍िखाया-