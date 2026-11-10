गोवा नहीं, महाराष्ट्र की ये जगह जीत रही लोगों का दिल, 2 घंटे की बोट राइड में दिखेंगे 12 शानदार स्पॉट

खूबसूरत समुद्री नजारों और नेचर ब्यूटी का लुत्फ उठाने के लिए अधिकतर लोग गोवा जाते हैं या फिर विदेश यात्रा प्लान करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी एक ऐसी जगह है जहां आप इन नजारों का मजा ले सकते हैं. महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित निवाती रॉक्स और लाइटहाउस एक ऐसी जगह है, जो अपनी मनमोहक खूबसूरती के कारण इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रही है. सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में स्थित ये जगह शांत वातावरण, नीले समुद्र और शानदार दृश्यों के लिए जानी जाती है.

2 से 3 घंटे की बोट राइड में शानदार सफर

इस जगह की खूबसूरती देखकर कई लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं. ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर शिवांगी ने हाल ही में इसका एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया और इसे कोंकण का एक हिडन जेम बताया. उन्होंने बताया कि यहां 2 से 3 घंटे की बोट राइड के जरिए पर्यटक ऐसी जगहों तक पहुंच सकते हैं, जहां शानदार रॉक फॉर्मेशन्स और मनमोहक समुद्री नजारे देखने को मिलते हैं. वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि इस जगह तक कैसे पहुंचा जा सकता है और यहां घूमने आने वालों को क्या-क्या खास देखने को मिलेगा. ऐसे में अगर आप भी वीकेंड पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहां घूमने जा सकते हैं.

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पूरी बोट भी कर सकते हैं बुक

वीडियो में शिवांगी ने बताया कि ये बोट ट्रिप लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है. अगर पर्यटक दूसरे लोगों के साथ शेयर्ड बोट में सफर करते हैं, तो इसका किराया करीब 500 से 600 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है. वहीं, जो लोग पर्सनल एक्सपीरिएंस चाहते हैं, वे पूरी बोट बुक कर सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 4000 से 5000 रुपये तक होती है. इससे पर्यटक अपने परिवार या दोस्तों के साथ आराम से इस खूबसूरत समुद्री सफर का आनंद ले सकते हैं.

बोट राइड पर क्या-क्या देखने को मिलेगा?

इस बोट सफर के दौरान पर्यटकों को 10 से 12 अलग-अलग जगहों को देखने का मौका मिलता है. इनमें ओल्ड लाइटहाउस, न्यू लाइटहाउस, डॉल्फिन पॉइंट, म्हातारीची चूल, सीक्रेट टनल, निवती रॉक्स, मिनी केरल, सीगल आइलैंड, सुनामी आइलैंड और निवती गोल्डन रॉक्स जैसी खूबसूरत लोकेशन शामिल हैं. समुद्र के बीच मौजूद ये जगह अपने अनोखे प्राकृतिक नजारों, रॉक फॉर्मेशन और शांत वातावरण के लिए जाने जाती है, जिससे ये ट्रिप पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाती है.

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