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ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026: अपनों को भेजें ये खास 10 मैसेज, बरसेगी सुख-समृद्धि

ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 पर अपने परिवार और दोस्तों को भेजें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश. इन मैसेज से जताएं प्यार और करें सुख-समृद्धि की कामना.

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ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026: अपनों को भेजें ये खास 10 मैसेज, बरसेगी सुख-समृद्धि
ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अपनों को दें शुभकामनाएं, ये संदेश बना देंगे दिन और भी खास
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हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है. ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा भी इन्हीं शुभ दिनों में से एक है. इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की जाती है, कई लोग इस अवसर पर व्रत रखते हैं, स्नान-दान करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है. अगर आप भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को दिल से शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए संदेश आपके काम आ सकते हैं.

1. ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे.
ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. पूर्णिमा का चांद आपके जीवन को नई रोशनी और नई उम्मीदों से भर दे। आपकी हर इच्छा पूरी हो और हर दिन खुशियों से महकता रहे.
शुभ ज्येष्ठ पूर्णिमा!

3. ईश्वर की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख, शांति, प्रेम और खुशहाली बनी रहे। जीवन का हर पल आनंद और सफलता से भर जाए.
ज्येष्ठ पूर्णिमा की मंगलकामनाएं।

4. भगवान आपको उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हों.
ज्येष्ठ पूर्णिमा की शुभकामनाएं।

5. इस शुभ अवसर पर आपके सभी रिश्तों में प्रेम, विश्वास और अपनापन हमेशा बना रहे। परिवार में खुशियों की कभी कमी न आए.
आपको और आपके परिवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा की शुभकामनाएं।

6. जैसे पूर्णिमा का चांद अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो और नई खुशियों की शुरुआत हो.
हैप्पी ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026।

7. ईश्वर का आशीर्वाद आपके हर कदम पर बना रहे। आपके सभी कार्य सफल हों और जीवन खुशियों से भर जाए.
ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!

8. माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन-धान्य की कमी न हो। परिवार में सुख और समृद्धि का वास बना रहे.
ज्येष्ठ पूर्णिमा की शुभकामनाएं!

9. यह शुभ दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच और सफलता लेकर आए। आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे.
ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह पर्व आपके लिए मंगलमय हो।

10. पूर्णिमा की पावन चांदनी आपके जीवन को रोशन करे और हर दिन नई खुशियों की सौगात लेकर आए. भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखें.
ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

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