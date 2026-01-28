विज्ञापन

Life Lessons By Jaya Kishori: जिंदगी के मुश्किल वक्त में याद रखनी चाहिए Jaya Kishori की ये बातें

Jaya Kishori Quotes In Hindi: कथावाचक जया किशोरी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं. लोग उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और जीवन में अमल में लाते हैं. जया किशोरी आज के समय की चुनौतियों पर भी बात करती हैं. वे अक्‍सर लोगों को बताती हैं कि कैसे सभी कठिनाइयों को दूर कर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है. जया किशोरी अपने प्रवचनों व भजनों के माध्‍यम से लोगों को आध्यात्मिकता और सकारात्मकता की राह दिखाने का काम करती हैं.

What is Jaya Kishori famous for?

जीवन में कठिन दौर 

शायद ही कोई व्‍यक्‍ति ऐसा हो, जो जीवन में कठिन दौर या मुश्किल हालातों से ना नकिला हो. चाहे वह नौकरी ना मिलना हो, मन मुताबिक परिणाम ना मिल पाना, संघर्ष का समय बढ़ता जाना,  माता-पिता को खोने का दर्द हो या असफलता आदि ऐसी परिसिथतियां हैं जो किसी का भी हौसला तोड़ देने को काफी हैं. पर इन हालातों से लड़कर बाहर निकला जा सकता है.बस जरूरत होती है धैर्य बनाए रखने की क्‍योंकि वक्‍त तो सभी का बदलता है. 

जया किशोरी अक्सर अपने प्रवचनों में जीवन के कठिन दौर को लेकर विचार व्‍यक्त करती हैं. वे कहती हैं कि व्‍यक्ति को खराब से खराब समय में भी इन बातों का ध्‍यान रखना चाहिए-

  • वर्तमान में जीएं. अगर पहले कोई गलती हो गई हो, तो अब पछतावे में डूबकर वर्तमान ना खराब करें. जिस तरह अतीत की बातें सोचना व्‍यर्थ है उसी तरह भविष्य की चिंता में भी ना उलझें. 
  • जब समय अच्‍छा नहीं होता तो व्‍यक्‍ति‍ धैर्य खो देता है. बस यहीं गलती हो जाती है. इसलिए फैसला कोई भी हो, धैर्य बनाए रखें.
  • जब मुश्किल वक्त आए तो हर दिन, हर पल ये याद रखें कि यह वक्‍त हमेशा के लिए नहीं रहेगा. जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह दुख भी अस्थायी ही होते हैं.
  • जीवन का लक्ष्य तय कर लें. उद्देश्य ही आगे बढ़ने की ताकत देता है.
  • शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी स्‍वस्‍थ रहें तभी आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे. सही खान-पान व योग, नियमित व्यायाम करें. 
  • अक्सर हम सभी पर प्‍यार लुटाते हैं, उनकी जरूरतों का ध्‍यान रखते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं. खुद से प्यार करें, अपना पूरा ध्‍यान रखें.

