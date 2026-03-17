Signs of a Fake Friend | Nakli dost ki pehchan: बच्चों का टीनएज न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके माता-पिता के लिए भी सबसे चैलेंजिंग फेज होता है. ये वो वक्त होता है जब बच्चे के शरीर में बहुत से बदलाव हो रहे होते हैं. शरीर के साथ ही उसका मन, दिल और दिमाग भी बदल रहे होते हैं. वह बचपन और यौवन के बीच होता है, जिससे उसका मन उलझा हुआ और कंफ्यूज्ड भी होता है. इस फेज में कई बार बच्चे सही दोस्त या साथी न चयन कर पाने की भूल भी करते हैं. कौन सही है और कौन गलत इसका अंतर उनका कच्चा मन नहीं कर पाता. ऐसे में माता-पिता की ड्यूटी है उनको सही रास्ता दिखाएं और बताएं कि दोस्तों का चुनाव कैसे करना है. कुछ ऐसे संकेत हैं तो अनहेल्दी फ्रेंडशिप की पहचान होते हैं. आपको उन्हें पहचानना है और ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है.

ऐसे पहचानें दोस्त सही है या गलत (How you can identify whether your friend is right or wrong)