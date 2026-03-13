गर्मियों में इन असरदार तरीकों से बिना एसी और कूलर के घर को रख सकते हैं ठंडा | How to Cool a Home Naturally in Summer

How to Cool a Home Naturally in Summer : मार्च के महीने की शुरुआत से ही पारा चढ़ने लगा है और अब मिड मार्च आते-आते धूप के तपिश महसूस होने लगी है. दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पारा 32-34 डिग्री तक पहुंच गया है. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी से मई तक हीटवेव के लिए अलर्ट जारी किया है. इस बीच ऐसा लग रहा है कि इस साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. ऐसे में आपको अभी से इन बातों का ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम अपने घर को नेचुरल तरीकों से ठंडा रख सकते हैं. आइए जानते हैं कि बिना एसी या कूलर के भी किस तरह आप इन गर्मियों में अपने घर को ठंडा रख पाएंगे.

गर्मी में इन नेचुरल तरीकों से घर को रखें ठंडा (Keep Your Home Cool This Summer with These Natural ways)

पर्दों को लगाकर रखें

Photo Credit: Pexels

जब सूरज सबसे तेज़ होता है (सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक), तो हल्के रंग के पर्दे लगा दें. इससे खिड़कियों से घर में आने वाली लगभग 40% गर्मी रुक जाती है. गर्मियों के लिए यह घर को ठंडा रखने का एक बहुत ही असरदार तरीका है. आप बांस या जूट के ब्लाइंड्स भी लगा सकते हैं, ये हवा को अंदर आने देते हैं और सूरज की किरणों को वापस भेज देते हैं. गोवा जैसी जगहों पर, जहां नमी की वजह से गर्मी और भी ज़्यादा महसूस होती है, वहां लोग इन तरीकों का अपनाकर अपना घर ठंडा रखते हैं.

क्रॉस वेंटिलेशन

सुबह-सवेरे और शाम के समय, जब बाहर की हवा थोड़ी ठंडी होती है, तो घर के आमने-सामने वाली खिड़कियां खोल दें. इससे घर में एक प्राकृतिक हवा का झोंका आता है, जो अंदर फंसी हुई गर्म हवा को बाहर निकाल देता है. दोपहर के समय खिड़कियां खोलने से बचें. इसके बजाय, रसोई या बाथरूम में लगे एग्जॉस्ट पंखों का इस्तेमाल करें ताकि अंदर की गर्म और उमस भरी हवा बाहर निकल सके.

पानी और बर्फ से होने वाली इवैपोरेटिव कूलिंग अपनाएं

ठंडी हवा के झोंकों के लिए चलते हुए पंखे के सामने बर्फ़ का कटोरा या जमी हुई पानी की बोतलें रखें, या सूती पर्दों को हल्का सा गीला कर दें. पानी के वाष्पीकरण से गर्मी अपने आप दूर हो जाती है. कम नमी वाली जगहों पर शाम के समय फर्श पर पोंछा लगाना भी बहुत फायदेमंद होता है.

हल्के और सूती कपड़े

दीवारों और छतों पर बेज या हल्के नीले जैसे पेस्टल रंग करवाएं, ये गर्मी को सोखने के बजाय उसे वापस भेज देते हैं, जिससे घर काफ़ी ठंडा रहता है. भारी सिंथेटिक कपड़ों की जगह सूती बिस्तर, कुशन और सोफ़े के कवर इस्तेमाल करें, जिनमें हवा आसानी से आ-जा सके.