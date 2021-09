Daughter's Day: बेटी दिवस को कुछ इस तरह करिए सेलिब्रेट

Daughter's Day: बेटी के लिए खास दिल को छू देने वाले मैसेज, भेजें और डॉटर्स डे की दें बधाई

क्यों मनाया जाता है बेटी दिवस? (Why we celebrate Daughter's Day)

बेटियों को प्यार जताने के लिए बेटी दिवस (Beti Diwas) मनाया जाता है. सिर्फ बेटियों के लिए ही नहीं, बेटा (Son's Day, 11 August), मां (Mother's Day, 10 May), पिता (Father's Day, 21 June) और यहां तक की दादा-दादी (Grandparent's Day) के लिए भी साल में एक खास दिन होता है.

इसके अलावा भी भारत में बेटी दिवस मनाने की एक और वजह यह है कि बेटी के लिए लोगों को जागरुक करना. बेटी को ना पढ़ाना, उन्हें जन्म से पहले मारना, घरेलू हिंसा, दहेज और दुष्कर्म से बेटियों को बचाने के लिए भारतीयों को जागरुक करना. उन्हें यह समझाना कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि आपके घर का एक अहम हिस्सा होती हैं.

कैसे मनाया जाता है बेटी दिवस? (How should you celebrate Daughter's Day?)

बेटियों के इस दिन उन्हें खुश करने के लिए आप उन्हें गिफ्ट्स दे सकते हैं. उन्हें बाहर खाने या फिल्म दिखाने ले जा सकते हैं. उनकी किसी इच्छा को पूरा कर सकते हैं. सबसे जरूरी उन्हें ये महसूस करा सकते हैं वो आपके लिए बहुत स्पेशल हैं.

