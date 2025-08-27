विज्ञापन

जानें HST टिकट का फायदा, पैसे तो बचेंगे ही...लंबी लाइन भी नहीं लगना पड़ेगा

Train Ticket:अगर आप रोज़-रोज़ दिल्ली से गाजियाबाद, पानीपत या सोनीपत ट्रेन से सफर करते हैं, तो HST ट्रेन टिकट आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है. इससे न केवल पैसे बचेंगे, बल्कि बार-बार लंबी लाइन में लगने की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा.

लंबी लाइन से छुटकारा, पैसे की भी बचत… क्या है अर्धवार्षिक सीजन टिकट?

What Is Half Yearly Season Ticket: दिल्ली से गाजियाबाद या पानीपत जैसी जगहों पर हर दिन लाखों लोग नौकरी और काम के सिलसिले में ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे यात्रियों को रोज़-रोज़ टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है. भारतीय रेलवे ने इन्हीं यात्रियों की सुविधा के लिए अर्धवार्षिक सीजन टिकट (Half Yearly Season Ticket - HST) शुरू किया है. इस टिकट से यात्रियों को न केवल समय की बचत होती है, बल्कि जेब पर भी कम बोझ पड़ता है.

HST ट्रेन टिकट क्या है? । HST Train Ticket

HST का मतलब है Half Yearly Season Ticket, यानी 6 महीने तक वैध रहने वाला ट्रेन पास. यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो रोज़ाना एक ही रूट पर ट्रेन से सफर करते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद या दिल्ली से सोनीपत हर दिन आते-जाते हैं, तो HST टिकट आपके लिए सही विकल्प है.

कब तक मान्य रहता है यह टिकट? । Half Yearly Season Ticket

जैसा कि नाम से ही साफ है, यह टिकट 6 महीने तक मान्य रहता है. समय पूरा होने के बाद आपको इसे दोबारा बनवाना होगा. अगर कोई यात्री वैधता खत्म होने के बाद इस टिकट से सफर करता है, तो उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

किन रूट्स और कोच में मान्य है HST टिकट? । HST Ticket Indian Railways

HST टिकट सिर्फ एक फिक्स्ड रूट पर ही लागू होता है, यानी अगर आपने दिल्ली से पानीपत का HST टिकट लिया है, तो यह केवल उसी रूट पर मान्य होगा, साथ ही यह टिकट सिर्फ जनरल डिब्बों (Unreserved Coaches) में ही मान्य है. अगर आप इस टिकट से स्लीपर या एसी कोच में सफर करते पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना लग सकता है.

HST टिकट कैसे बनवाएं? । what is hst ticket irctc

अर्धवार्षिक सीजन टिकट बनवाना आसान है. इसके लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाएं. वहां एक छोटा सा फॉर्म भरकर जमा करें और फिर आपकी यात्रा रूट और तारीख के अनुसार टिकट जारी कर दिया जाएगा.

