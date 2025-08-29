Bone injury treatment: हड्डियां हमारे शरीर का सहारा हैं. उठने-बैठने, चलने-फिरने से लेकर हर छोटे-बड़े काम के लिए हड्डियों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर अचानक हड्डी में चोट लग जाए, तो यह स्थिति काफी दर्दनाक और खतरनाक हो सकती है. छोटी सी चोट भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है, खासकर अगर हड्डी टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए. ऐसे में समय पर सही देखभाल और सतर्कता बेहद जरूरी है.

चोट लगने पर सबसे पहले क्या करें? । bone fracture care

अगर चोट से खून बह रहा है, तो पहले खून रोकना सबसे जरूरी है.

हड्डी को सहारा देने के लिए कपड़ा, गद्दी या तख्ता इस्तेमाल करें.

चोट वाली जगह की ड्रेसिंग करें और उसे साफ कपड़े से ढक दें.

खून रोकने और सूजन कम करने के लिए बर्फ की सिकाई करें. ध्यान रखें कि बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं, बल्कि कपड़े में लपेटकर ही हल्के हाथ से प्रयोग करें.

हड्डी में चोट लगने पर कैसे संभालें? । bone injury tips

चोट वाले हिस्से को ज्यादा हिलाने से बचें.

कंधे, हाथ या पैर की हड्डी में चोट हो तो कपड़े से बांधकर सहारा दें.

अगर हड्डी टूटी नहीं है, केवल चोट आई है तो हल्की मालिश से दर्द और नीलेपन में राहत मिल सकती है.

घुटने या पैर की चोट की स्थिति में हाथों का सहारा लें, ताकि ज्यादा दबाव न पड़े.

हड्डी में चोट लगने पर क्या न करें? । bone injury precautions

घरेलू नुस्खों का तुरंत सहारा न लें.

बिना जांच कराए यह न मानें कि केवल चोट है, हो सकता है हड्डी टूटी हो.

चोट वाली हड्डी पर जोर न डालें और मूवमेंट कम करें.

आराम न करने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे चोट और बिगड़ सकती है.

डॉक्टर क्या कहते हैं? । bone fracture first aid

फिजिशियन डॉ. के मुताबिक, हड्डी की चोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए. सही समय पर डॉक्टर से जांच करवाना और उचित इलाज कराना बेहद जरूरी है, वरना आगे चलकर हड्डियों की स्थायी समस्या हो सकती है. हड्डी की चोट अचानक जिंदगी की रफ्तार रोक सकती है. ऐसे में सही प्राथमिक उपचार, सावधानी और आराम से आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

