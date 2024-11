स्मोकिंग की लत छुड़ाना है तो किचन में रखा ये छोटा सा मसाला कर सकता है मदद, यहां जानिए उसका नाम

How to get rid of addiction of smoking : आजकल धुम्रपान की लत युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है. दरअसल, सिगरेट में निकोटीन नाम का रसायन होता है, जो दिमाग को कुछ देर का सुकून देता है. यही कुछ देर का सुकून बाद में कब लत बन जाता है, पता भी नहीं लगता है. इसका धुआं अंदर जाकर फेफड़ों पर बुरा असर डालता है, यहां तक की बाल और स्किन भी डैमेज करता है. जिससे कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी नजर आने लगती है. अगर आप भी स्मोकिंग एडिक्शन (smoking addiction) की चपेट में आ गए हैं, तो यहां बताए जा रहे नुस्खे फॉलो (smoking chudane ke nuskhe) कर सकते हैं, यह आपकी धुम्रपान की लत छुड़ाने में पूरी मदद करेगा.

डेंगू मलेरिया से बचना है तो घर की बालकनी या आंगन में लगाएं ये 5 पौधे, मच्छरों का आंतक हो जाएगा कम

काली मिर्च एक ऐसा मसाला है जिसमें एसेंशियल ऑयल होता है, जो स्मोकिंग की लत छुड़ाने में आपकी पूरी मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसे कैसे उपयोग में लाना है...

काली मिर्च का कैसे करें उपयोग - How to use black pepper

बस आप एक सूती कपड़ा लीजिए, इसमें काली मिर्च तेल की कुछ बूंदें डालिए. अब इसे अपनी छाती पर मल लीजिए. यह तरीका आपके धुम्रपान की लत कम कर सकता है. इसके अलावा स्मूदी या शेक में भी काली मिर्च एसेंशियल ऑयल मिलाकर खाएं. यह आपकी निकोटीन की क्रेविंग शांत करेगा.

स्मोकिंग छुड़ाने के अन्य उपाय - Other ways to quit smoking

अगर घरेलू उपाय कारगर नहीं है तो अपने डॉक्टर से निकोटीन रिप्लेसमेंट गम, पैच, इनहेलर या नेजल स्प्रे जैसे उपचारों के बारे में बात करें. क्योंकि स्प्रे और इनहेलर केवल प्रिस्क्रिप्शन द्वारा उपलब्ध हैं, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स से परामर्श लेना महत्वपूर्ण है.

आपको बता दें कि हर व्यक्ति पर अलग-अलग उपचार अलग-अलग तरीके से काम करते हैं. ऐसे में डॉक्टर आपको वह समाधान देगा जो आपके लिए बेस्ट होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.