Diwali Gift Hamper Ideas: दिवाली पर गिफ्ट में मिठाई का डिब्बा नहीं, इस बार दें कुछ खास, ये 10 हैम्पर जीत लेंगे अपनों का दिल

दिवाली पर अपनों को गिफ्ट देने की परंपरा त्योहार की खुशियों को और बढ़ा देती है. ऐसे में अगर आप भी हर बार मिठाई का डिब्बा देने के बजाय कुछ अलग और खास गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस बार गिफ्ट हैम्पर चुन सकते हैं. इनमें मिठाई, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स से लेकर पूजा और सजावट का सामान तक शामिल है. Amazon की दिवाली सेल में ऐसे कई गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस के साथियों को उनकी पसंद के हिसाब से दे सकते हैं.

त्योहार जंबो दिवाली गिफ्ट हैम्पर

Eat Better Co का यह 11 आइटम वाला हैम्पर मिठाई और पूजा के सामान का अच्छा कॉम्बिनेशन है. इसमें चॉकलेट लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, चॉकलेट बादाम, काजू, मुखवास, अगरबत्ती और कमल के आकार का दीया मिलता है.

गजराज दिवाली गिफ्ट हैम्पर

इस 11 आइटम वाले पैक में ड्राई फ्रूट लड्डू, मिलेट नमकीन, चॉकलेट और चॉकलेट से ढके नट्स शामिल हैं. इसके साथ मोतीचूर लड्डु के आकार वाली सजावटी कैंडल भी मिलती है.

उमंग दिवाली गिफ्ट हैम्पर

Eat Better Co के इस 9 आाइटम वाले पैक में ड्राई फ्रूट लड्डू, नट मिक्स, चाय के सैशे, कमल के आकार का दीया और सीड बॉल दी गई है. यह गिफ्ट थोड़ा अलग पसंद करने वालों के लिए अच्छा विकल्प है.

उत्सव दिवाली गिफ्ट हैम्पर

इस 9 आइटम वाले हैम्पर में ड्राई फ्रूट लड्डू, चॉकलेट नट्स, मुखवास और शैडो दीया शामिल है. गोल्ड एम्बॉसिंग वाला बॉक्स इसकी पैकिंगग को आकर्षक बनाता है.

एग्जीक्यूटिव फेस्टिव एलिगेंस हैम्पर

Oriole Gifts का यह पैक खासतौर पर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए है. इसमें चॉकलेट के साथ लैपटॉप बैग, डाायरी, मेटल पेन, पानी की बोतल और कार्ड होल्डर मिलता है.

प्रीमियम रामायण दिवाली गिफ्ट बॉक्स

Healthy Master के इस गिफ्ट बॉक्स में चिप्स, कुकीज, चिक्की, किशमििश, दीये, धूप और मोतीचूर लड्डू जैसी दिखने वाली कैंडल शामिल हैं.

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प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट बॉक्स

TIED RIBBONS के इस पैक में बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ताा के चार जार मिलते हैं. हर जार में 125 ग्राम सूखे मेवे हैं.

रॉयल ट्रीट दिवाली गिफ्ट हैम्पर

Healthy Treat के इस हैम्पर में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स दिएए गए हैं. साथ में त्योहार की शुभकामनाओं वाला ग्रीटिंग कार्ड भी मिलता है.

फूल झिलमिल दिवाली गिफ्ट बॉक्स

Phool Jugmug के इस बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति, दीये, अगरबत्ती, हवन कप, मिठाई और धूप कोन शामिल हैं. यह पूजा और सजावट पसंद करने वालों के लिए अच्छाा विकल्प है.

समृद्धि दिवाली गिफ्ट हैम्पर

Eat Better Co के इस 10 आइटम वाले पैक में ड्राई फ्रूट लड्डू, चॉकलेेट नट्स, अगरबत्ती, सुनहरी घंटी और उरली के आकार की कैंडल मिलती है.

दिवाली पर गिफ्ट चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

गिफ्ट खरीदते समय सामने वाले की पसंद और जरूरत को जरूर ध्यान में रखें. मिठााई पसंद करने वालों को लड्डू और चॉकलेट वाला हैम्पर दे सकते हैं जबकि पूजा-पाठ में रुचिि रखने वालों के लिए दीये और अगरबत्ती वाला बॉक्स अच्छा रहेगा. ऑफिस के कर्मचारियों और बिजनेेस पार्टनर्स के लिए डायरी, पेन और बैग वाला कॉम्बो चुन सकते हैं. खरीदारी से पहले पैैक में शामिल सामान, उसकी मात्रा, कीमत और डिलीवरी की जानकाारी जरूर जांच लें.

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