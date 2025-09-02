बरसात में टमाटर रहेंगे 15 दिन तक ताजे, बस अपनाएं ये फ्रेश रखने के देसी नुस्खे

How to store tomatoes in monsoon: बरसात का मौसम आते ही टमाटर की कीमतें आसमान छूने लगती हैं. ऐसे में लोग सोचते हैं कि ज्यादा मात्रा में खरीदकर रख लें, ताकि बार-बार बाजार न जाना पड़े, लेकिन मुश्किल यह है कि टमाटर की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और ये जल्दी सड़ने लगते हैं. अगर आप चाहते हैं कि बरसात में आपके टमाटर 15 दिन तक फ्रेश बने रहें, तो बस कुछ आसान घरेलू टिप्स अपनाने होंगे.
टमाटर को धोकर अच्छी तरह सुखाएं | monsoon tomato hack
बाजार से लाए गए टमाटरों को पहले साफ पानी से धो लें. इसके बाद एक सूखे कपड़े या नैपकिन से अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें. ध्यान रहे कि टमाटर पर नमी बिल्कुल भी न रहे, क्योंकि नमी खराब होने का सबसे बड़ा कारण बनती है.
हरी डंठल हटाना जरूरी | Tomato storage tips
अक्सर लोग टमाटर को डंठल सहित ही स्टोर कर देते हैं, लेकिन हरी डंठल निकालकर रखने से टमाटर ज्यादा दिनों तक ताजे बने रहते हैं.
उल्टा करके रखें टमाटर | How to store tomatoes in hindi
एक और आसान ट्रिक है टमाटरों को उल्टा रख देना, यानी डंठल वाली साइड नीचे की ओर...इससे टमाटर जल्दी खराब नहीं होंगे और करीब 10 दिन तक अच्छे रहेंगे.
पेपर बैग में करें स्टोर | desi tomato storage hack
टमाटरों को पॉलीथिन में कभी न रखें. इसकी जगह पेपर बैग या अखबार का इस्तेमाल करें. पेपर बैग नमी को सोख लेता है और टमाटर खराब नहीं होते.
फ्रिज की जगह हवादार जगह चुनें | fridge me tomato kaise rakhe
बहुत लोग टमाटर को फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इससे उनका स्वाद और टेक्सचर बिगड़ जाता है. टमाटरों को ठंडी और हवादार जगह पर रखें. इससे उनका नैचुरल फ्लेवर लंबे समय तक बना रहेगा.
मिट्टी में स्टोर करने का देसी तरीका | how to keep tomatoes fresh
अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, तो एक कंटेनर में सूखी मिट्टी भरकर उसमें टमाटरों को दबा सकते हैं. मिट्टी बाहरी तापमान को नियंत्रित करती है और टमाटर ज्यादा समय तक ताजे रहते हैं.
पके और कच्चे टमाटर अलग रखें | tomato tips
एक और जरूरी बात, जो टमाटर ज्यादा पके हुए हों उन्हें बाकी टमाटरों से अलग रखें, क्योंकि पके टमाटर जल्दी गैस छोड़ते हैं और आसपास रखे दूसरे टमाटरों को भी जल्दी पका देते हैं.
