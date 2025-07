Pen-Pencil Stains Wall Cleaning Hack: घर में बच्चों का होना मतलब दीवारों का आर्ट गैलरी बनना तय है. आए दिन हर तरफ कुछ न कुछ ड्रॉइंग दिख जाता है. अगर आपके बच्चे भी हर दिन दीवार पर पिकासो बनने की कोशिश कर रहे हैं और घर की दीवारें भी पेंसिल और पेन की लकीरों से भरी हुई हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके लिए एक ऐसा देसी जादू वाला टिप्स (how to remove Pen-Pencil Marks From Wall) लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे, 'अरे ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं.' यह नुस्खा Preeti Pandey नाम की एक इंस्टा यूजर ने अपनी प्रोफाइल @preetipandey8453 पर वीडियो बनाकर शेयर किया है. वीडियो देखकर यह उपाय (Desi Home Hack for Wall Cleaning) बेहद आसान, सस्ता और असरदार लग रहा है. आइए जानते हैं पेंसिल-पेन के दाग हटाने (Natural Way to Clean Wall Stains) का क्या है ये सुपर ईजी आइडिया.

दीवारों से पेन-पेंसिल के दाग हटाने का सिंपल तरीका (Easy Wall Cleaning Tips)

इस इंस्टाग्राम वीडियो में प्रीति पांडेय ने दिखाया कि कैसे उनके घर की दीवारें बच्चों के आर्टवर्क से रंगीन हो गई थीं. पेंसिल-पेन के गहरे निशान बने थे. ऐसे में उन्होंने एक देसी जुगाड़ निकाला और दाग झट से गायब हो गए. यह उपाय कुछ और नहीं बल्कि खीरे का टुकड़ा है. वही खीरा जो हम और आप सलाद में खाते हैं. वह दीवारों को साफ करने में सुपरहिट निकला.

खीरे से दीवार के दाग कैसे हटेगा (Remove Wall Marks with Cucumber)

इस वीडियो में दिखाया कि यूजर ने खीरे का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे सीधे दीवार पर मौजूद पेन-पेंसिल के निशानों पर रगड़ना शुरू किया. कुछ ही सेकंड्स में वो दाग हल्के होने लगे और धीरे-धीरे पूरी तरह गायब हो गए. इसमें ना क्लीनर की जरूरत पड़ी और ना ही दोबारा पेंट कराने की. बिना ज्यादा मेहनत थोड़ी सी सफाई से आपकी दीवार बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी.

यह ट्रिक क्यों है इतनी शानदार (Wall Cleaning with Cucumber Benefits)

1. सस्ता और घरेलू उपाय है, महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं.

2. बच्चों के लिए भी सेफ है, क्योंकि खीरा पूरी तरह नेचुरल है.

3. दीवार की पेंटिंग या टेक्सचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.

4. खीरे का जूस पेन की स्याही और पेंसिल के ग्रेफाइट को ढीला करता है,जिससे इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है.

क्या खीरा हर दाग साफ कर सकता है (Cucumber For Stain)

अगर दाग बहुत पुराने हैं या पर्मानेंट मार्कर से बने हैं, तो थोड़ा ज्यादा रगड़ना पड़ सकता है या दो बार ट्राय करना होगा, लेकिन इस इंस्टा वीडियो में दिख रहा है कि ज्यादातर नार्मल पेंसिल और बॉल पेन के निशान एक बार में ही उड़ गए. खीरे से सिर्फ दीवार ही नहीं, मिरर पर जमे पानी के दाग, लकड़ी की टेबल पर पेन की लाइनें और डस्टबिन के ढक्कन पर लगे हल्के दाग भी आसानी से छुड़ा सकते हैं. लेकिन हर दाग पर ट्रिक ट्राय न करें, क्योंकि ऑयल पेंट, ग्रीस या मार्कर जैसे गहरे दाग पर खीरा असर नहीं करता है.

इन बातों का रखें ध्यान