विज्ञापन
WAR UPDATE

पीले पड़ गए कॉलर और ढीले इलास्टिक को फिर से नया बना सकते हैं ये आसान टिप्स, घर पर करें ट्राई

Collar Par Lage Peele Daag Ko Kaise Hatayein:कई बार कपड़ों के कॉलर पीले पड़ जाते हैं या कपड़ों का इलास्टिक ढीला हो जाता है. ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि कपड़े अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहे. लेकिन कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से इन समस्याओं को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
पीले पड़ गए कॉलर और ढीले इलास्टिक को फिर से नया बना सकते हैं ये आसान टिप्स, घर पर करें ट्राई
Collar Par Lage Peele Daag Ko Kaise Hatayein
AI

Collar Par Lage Peele Daag Ko Kaise Hatayein: कई बार कपड़ों के कॉलर(Collar) पीले पड़ जाते हैं या कपड़ों का इलास्टिक (Ilastic) ढीला हो जाता है. ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि कपड़े अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहे. लेकिन कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से इन समस्याओं को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है. सही तरीके अपनाने से कपड़ों की सफाई भी अच्छी हो जाती है और उनकी उम्र भी बढ़ सकती है. यहां कुछ आसान और काम के टिप्स बताए जा रहे हैं जिन्हें आप घर पर आजमा सकते हैं.

पीले कॉलर के दाग हटाने का आसान तरीका

अगर शर्ट या टी-शर्ट के कॉलर पर पीले दाग पड़ गए हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए एक आसान उपाय अपनाया जा सकता है. इसके लिए गर्म पानी में फार्मेसी (Pharmacy) से मिलने वाली पोटैशियम परमैंगनेट (Potassium Permanganate) की एक टैबलेट(Tablet) घोल लें. अब पीले पड़े कॉलर को इस घोल में कुछ देर के लिए भिगो दें. थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि दाग और ज्यादा दिखाई देने लगे हैं. यह प्रक्रिया का हिस्सा है. इसके बाद गुनगुने पानी में 5 से 9 विटामिन C (Vitamin C) की गोलियां घोल लें और इस घोल को उसी बर्तन में डाल दें. इससे कपड़े का रंग धीरे-धीरे सामान्य होने लगता है और दाग हल्के पड़ सकते हैं. जब कॉलर अच्छी तरह भीग जाए, तो कपड़े को साफ पानी से सामान्य तरीके से धो लें. ध्यान रखें कि कपड़े को ज्यादा जोर से रगड़ें नहीं. ऐसा करने से कपड़े का कपड़ा जल्दी घिस सकता है और उसकी क्वालिटी (Quality) खराब हो सकती है.

वीडियो देखें:

ढीले इलास्टिक को ठीक करने का तरीका

कई बार कपड़ों का इलास्टिक भी ढीला हो जाता है. इसे थोड़ा टाइट करने के लिए एक आसान तरीका अपनाया जा सकता है. इलास्टिक को पहले हल्का बांध लें. इसके बाद करीब 80 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाएं. अब इस पानी में इलास्टिक को लगभग 10 मिनट तक भिगोकर रखें. इसके बाद कपड़े को साफ पानी से धो लें ताकि सिरके की गंध निकल जाए. कई बार इस तरीके से इलास्टिक अपनी पुरानी शेप के करीब लौट आता है.

यह भी पढ़ें: नींबू जल्दी सूख जाते हैं? ऐसे रखें, ना सूखेंगे ना कड़वे होंगे, 14 दिन के टेस्ट में खुला राज, ये स्टोरेज तरीका है सबसे असरदार

घर पर आजमा सकते हैं ये टिप्स

ये सभी टिप्स रोजमर्रा की छोटी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती हैं. सही तरीके से करने पर कपड़ों की सफाई बेहतर हो सकती है और वे ज्यादा समय तक उपयोग में रह सकते हैं. इन्हें एक बार जरूर आजमाकर देखें.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को नॉन-स्मॉकर्स की तुलना में लंग कैंसर का 80 प्रतिशत ज्यादा खतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Collar Par Lage Peele Daag Ko Kaise Hatayein, Collar Se Peele Daag Kaise Hatayein, How To Remove Yellow Stains From Clothes, Dheela Ilastic Kaise Theek Karein, How To Fix Loose Elastic
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com