झड़ते बाल, डैंड्रफ और दोमुंहे बालों से परेशान हैं? आजमाएं बाओबाब तेल, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Baobab Oil for Hair Growth: दादी-नानी हमेशा कहती थीं 'अगर बालों को लंबा और घना रखना है, तो तेल लगाना कभी मत छोड़ना' पुराने जमाने में यही हेयरकेयर रूटीन हुआ करता था. नेचुरल ऑयल से मसाज और फिर हल्का-फुल्का शैंपू. आज वही परंपरा बाओबाब तेल के साथ वापस लौट आई है. यह तेल अफ्रीका के बाओबाब पेड़ के बीजों से बनता है और इसे 'Tree of Life Oil' कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को जड़ से मजबूत (correct way to use baobab oil) बनाते हैं.

हेयर केयर रूटीन में कैसे करें शामिल (How to use baobab oil)

बाओबाब तेल (baobab oil hair benefits) को बालों में लगाने का तरीका बेहद आसान है.

पहले इस तेल को हल्का गुनगुना कर लें.

फिर स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें.

इसे 2–4 घंटे तक बालों में लगा रहने दें और फिर शैंपू कर लें.

मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों (hair benefits of baobab oil) की ग्रोथ तेज होती है. इसके साथ ही यह स्कैल्प को डीप हाइड्रेशन देता है, जिससे आपको मिलेगी नेचुरल शाइन और सॉफ्टनेस.

बालों की सेहत के लिए वरदान (how to increase the length of hair)

अगर आपके बाल टूट रहे हैं, पतले हो रहे हैं या ग्रोथ रुक गई है, तो बाओबाब तेल (Baobab oil for hair) का नियमित इस्तेमाल कमाल कर सकता है. इसमें मौजूद विटामिन A, D, E और फैटी एसिड्स जड़ों को पोषण देते हैं और बालों (Baobab oil benefits) को मजबूत बनाते हैं.

इससे स्प्लिट एंड्स (दोमुंहे बाल) की (Natural hair oil) समस्या भी कम होती है.

बालों की नैचुरल (Baobab oil Hindi) लंबाई और घनापन वापस आने लगता है.

डैंड्रफ और खुजली को करे गायब (baobab tel lagane ke fayde)

अगर सिर में डैंड्रफ या खुजली की समस्या है, तो बाओबाब तेल आपके लिए रेस्क्यू टूल साबित हो सकता है. इसके एंटी-बैक्टीरियल और मॉइश्चराइजिंग गुण (Hair care tips in Hindi) स्कैल्प को शांत करते हैं और सूखापन कम करते हैं.

हफ्ते में 2 बार इसे लगाने से कुछ ही हफ्तों ( baobab tel lagane ka sahi tarika) में फर्क महसूस होगा.

क्यों है ये तेल खास? (Kesh ke liye baobab tel)

बाओबाब तेल नॉन-स्टिकी है, जल्दी स्कैल्प में समा जाता है और इसका हल्का टेक्सचर इसे हर मौसम के लिए परफेक्ट बनाता है. चाहे आप बालों (Hair fall remedy Hindi) को बढ़ाना चाहें, झड़ना रोकना हो या सिर्फ हेल्दी ग्लो चाहिए...ये तेल हर जरूरत पूरी करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

