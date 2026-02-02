विज्ञापन

Lipstick Application Tips: होठों पर लिपस्टिक कैसे लगाएं? बस इन टिप्स को अपना लें, पूरे दिन टिकी रहेगी आपकी लिपस्टिक

How to Apply Lipstick: लिपस्टिक का शेड अच्‍छा हो तो चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है. लिपस्टिक गॉर्जियस लुक देती है. महिलाएं अक्सर अपनी पसंद के अनुसार लिपस्टिक का शेड चुनती हैं. लेकिन अक्सर महिलाएं लिपस्टिक लगाते समय कुछ कॉमन मिस्टेक कर देती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Lipstick Application Tips: होठों पर लिपस्टिक कैसे लगाएं? बस इन टिप्स को अपना लें, पूरे दिन टिकी रहेगी आपकी लिपस्टिक
लिपस्टिक कैसे लगायें?

How to Apply Lipstick: लिपस्टिक का शेड अच्‍छा हो तो चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है. लिपस्टिक गॉर्जियस लुक देती है. महिलाएं अक्सर अपनी पसंद के अनुसार लिपस्टिक का शेड चुनती हैं. लेकिन अक्सर महिलाएं लिपस्टिक लगाते समय कुछ कॉमन मिस्टेक कर देती हैं. लिपस्टिक का इस्तेमाल करते समय इन मिस्टेक को करने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार इन गलतियों से होंठ ड्राई और काले होने लगते हैं. इसलिए जानें लिपस्टिक लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. 

Lipstick लगाते समय ना करें ये गलतियां | What Is The Correct Way To Put On Lipstick?

  • लिपस्टिक लगाने से पहले ये ध्‍यान दें कि आपके होंठ ज्यादा ड्राई या फटे हुए नहीं होने चाहिए. 
  • लिपस्टिक लगाने से पहले होठों पर लिप बाम लगाना चाहिए. इससे लिपस्टिक देर तक होंठ पर टिकती है.
  • परफेक्ट शेप में लिपस्टिक लगाने के लिए पहले लिप लाइनर की मदद से होठों को शेप देना चाहिए. 
  • लिपस्टिक के एक या दो कोट्स ही काफी हैं. बहुत अधिक कोट्स ना लगाएं, इससे लिपस्टिक फैल जाती है. 
  • लिक्विड लिपस्टिक ज्यादा चिपचिपी होती है, इसलिए इसे होठों पर कम मात्रा में लगाना चाहिए और ब्रश की मदद से फैला देना चाहिए. 
  • अक्सर महिलाएं मैट लिपस्टिक लगाने के बाद होठों को रगड़ने लगती हैं ताकि लिपस्टिक पूरे होठ पर फैल जाए. लेकिन लिक्विड लिपस्टिक में ऐसा बिल्कुल ना करें.
  • लिक्विड लिपस्टिक को पहले निचले होंठ पर और फिर ऊपरी होंठ पर लगाना चाहिए. 
  • अगर आप लिपस्टिक का शेड डार्क चाहती हैं, तो एक कोट और लगा सकती हैं.
Latest and Breaking News on NDTV

    प्रस्तुति आरती मिश्रा

    इसे भी पढ़ें: कंधे की जकड़न से मिल जाएगा चुटकी में छुटकारा, अगर एक बार कर लिया ये आसान

    पूरी स्टोरी पढ़ें

    NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

    फॉलो करे:
    Liquid Lipstick Lagane Ka Sahi Tarika, Lipstick Lagane Se Kya Hota Hai, Lipstick Kaise Banti Hai, Lipstick Lagane Wala Machine, Lipstick Lagane Ke Nuksan
    Get App for Better Experience
    Install Now
    Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com