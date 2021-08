Panasonic, Canon and more, grab these fabulous camera deals now

1. Panasonic Lumix Mirrorless Interchangeable Lens Camera Kit, Rs 36,990

ब्यूटीफुल व्यूज और मूमेंट्स कैच करने के लिए ये कैमरा बेस्ट रहेगा. इसमें 16 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर फीचर मौजूद है. इससे आप स्टनिंग और शार्प फोटोज क्लिक कर सकते हैं.

2. Sony DSC W830 Cyber-Shot, Rs 9,999

ये एक एचएडी सीसीडी सेंसर वाला कैमरा है, जिसमें 20.1 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूज है. इतना ही नहीं इससे आप 720पी एमपी4 वीडियो बना सकते हैं. खास बात है कि इससकी मदद से 1280x720 हाइ डेफिनेशन मूविज भी आसानी के कैपचर की जा सकती हैं.

3. Canon Digital Camera EOS R6 Body, Rs 2,00,990

20.1 मेगापिक्सल वाले इस कैमरे में CMOS सेंसर और 4K वीडियो का फीचर मौजूद है. इसका डिजाइन भी काफी बेहतरीन है.

4. Fujifilm X-T200 24.2 MP Mirrorless Camera, Rs 57,941

यह बेहद सटीक फेस और आई डिटेक्शन एल्गोरिथम के साथ आता है और इसमें 24.2 मेगापिक्सल है. इसमें 4K क्वालिटी और फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग मोड भी दिया गया हैं.

5. Canon EOS 1500D 24.1 Digital SLR Camera, Rs 31,248

यह कैमरा 100-6400 सेंसिटिविटी रेंज के साथ आता है और इसे आसानी से वाईफाई, एनएफसी से जोड़ा जा सकता है.

6. Fujifilm Instax Wide 300 Instant Camera, Rs 6,299

इस कैमरे में बिल्ट-इन फ्लैश, फिल-इन फ्लैश मोड है और इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें ट्राइपॉड सॉकेट, फोकल जूम डायल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस शामिल है.

7. Nikon D5600 Digital Camera 18-140mm VR Kit, Rs 61,250

निकॉन के इस शानदार कैमरे में 24.2 मेगापिक्सल है, जो बेहतरीन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए 4 इमेज-प्रोसेसिंग इंजन के साथ आता है.

8. GoPro HERO9 Black - Waterproof Action Camera, Rs 36,249

टच जूम फीचर के साथ टच स्क्रीन की विशेषता, यह कैमरा आपको 5K रिज़ॉल्यूशन के साथ शानदार वीडियो शूट करने की इजाजत देता है और आपको 20MP क्‍लैरिटी के साथ प्रो-क्वालिटी तस्वीरें देता है. इसमें 1720mAh की बैटरी है.

9. DJI OSMO Action Camera, Rs 19,618

एक बटन से कैमरे से खूबसूरत पलों को कैद करें. फुल चार्ज बैटरी, 135 मिनट तक 1080P/30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्‍शन, है न ये कैमरा मजेदार.

10. GoPro MAX Action Camera, Rs 47,000

यह कैमरा वॉटर रेसिस्टेंट के साथ आता है और आपके कैमरे को आसानी से कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन फीचर के साथ आता है.

