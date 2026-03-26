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गर्मियों में डिहाइड्रेशन का रामबाण इलाज! यहां जानें आम पन्ना बनाने का सही तरीका...

Summer Drinks: गर्मी के बढ़ते तापमान में शरीर को हाइड्रेट रखना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. यहां जानें गर्मी में कौन सा ड्रिंक पीना चाहिए?

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गर्मियों में डिहाइड्रेशन का रामबाण इलाज! यहां जानें आम पन्ना बनाने का सही तरीका...
Refreshing Summer Drink Recipe

Summer Drinks: गर्मी के बढ़ते तापमान में शरीर को हाइड्रेट रखना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए प्राकृतिक और स्वादिष्ट कोल्ड ड्रिंक का सेवन सबसे अच्छा विकल्प है. हेल्थ एक्सपर्ट ऐसे ही आसानी से तैयार और सेहत के लिए लाभदायी आम पन्ना के रोजाना सेवन की सलाह देते हैं.

गर्मी में कौन सा ड्रिंक पीना चाहिए?

नेशनल हेल्थ मिशन तेज धूप और लू के मौसम में पर्याप्त तरल पदार्थों के सेवन पर जोर देता है. ऐसे में पारंपरिक और जादुई ड्रिंक आम पन्ना बेहतरीन विकल्प है, जो कच्चे आम से बनता है. यह न सिर्फ शरीर को ठंडक और ताजगी देता है, बल्कि इंस्टेंट एनर्जी भी प्रदान करता है.

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गर्मियों में आम पन्ना पीने के क्या फायदे हैं?

आम पन्ना गर्मियों का सबसे लोकप्रिय घरेलू पेय है. कच्चे आमों को भूनकर या उबालकर उनका गूदा निकाला जाता है, फिर इसमें चीनी या गुड़, भुना जीरा, काला नमक, सादा नमक और पुदीना मिलाकर तैयार किया जाता है. यह पेय शरीर की गर्मी को कम करने, पाचन सुधारने और डिहाइड्रेशन से बचाने में बेहद प्रभावी है. आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक कूलिंग एजेंट माना जाता है.

डिहाइड्रेशन से बचाता है: गर्मी में पसीने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स या सोडियम, पोटैशियम आदि की कमी हो जाती है. आम पन्ना इनकी पूर्ति करता है, जिससे थकान दूर होती है और एनर्जी बनी रहती है. यह पानी से बेहतर विकल्प साबित होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं.

पाचन तंत्र मजबूत बनाना है: कच्चे आम में मौजूद एसिड और फाइबर पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं. पुदीना और जीरा मिलाने से ब्लोटिंग, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं. गर्मी में अक्सर पेट की परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में आम पन्ना राहत देता है.

इम्यूनिटी बढ़ाता है: इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, इससे संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है साथ ही यह शरीर की गर्मी को संतुलित रखता है और लू या हीट स्ट्रोक के खतरे को कम करता है.

स्किन के लिए फायदेमंद: आम पन्ना प्राकृतिक रूप से शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है, इसके अलावा, यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है. विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं. 

इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम: गर्मी में होने वाली थकान और कमजोरी को दूर करने में यह इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है. कुछ अध्ययनों और पारंपरिक ज्ञान के अनुसार, यह लीवर स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करता है और वजन प्रबंधन में सहायक हो सकता है यदि मध्यम मात्रा में लिया जाए.

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आम पन्ना कैसे बनता है?

आम पन्ना बनाना भी आसान है. 2-3 कच्चे आमों को धोकर भूनें या उबाल लें. इसके बाद ठंडा होने पर छीलकर गूदा निकाल लें. फिर इसमें स्वाद के अनुसार चीनी या गुड़, एक चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, थोड़ा सादा नमक और कटी पुदीना पत्तियां मिलाकर पेस्ट बनाएं, इसके बाद सर्व करें.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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