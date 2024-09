सफर में उल्टी आती है तो बस ये हरा पत्ता जूते में रख लें, फिर कभी नहीं मिचलेगा जी

Vomitting Home Remedies: कार और बस से सफर करने वाले कुछ लोग उल्टी (Vomiting On Tour) की समस्या से जूझते हैं. जी हां, कई बार देखते हैं कि बस की विंडो से यात्री सिर बाहर निकालकर उल्टी कर रहा होता है. वहीं, कहीं जब टूर पर जाते हैं, तो कार को बार-बार रोकना पड़ता है उल्टी के लिए. यह समस्या बहुत कम लोगों में होती हैं, लेकिन यह है बहुत कष्टदायक. सफर पर उल्टी होने से मोशन सिकनेस, एंग्जाइटी, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या पैदा होती हैं. किसी को भी सफर के दौरान उल्टी होती है, तो उसके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प और क्विक सॉल्यूशन है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं आक के पत्ते (Aaak Ka Patta For Vomiting) की. आइए जानते हैं क्या है आक का पत्ता और कैसे करना है इसका इस्तेमाल.



क्या है आक का पत्ता और इसके फायदे? (What is Aak Leaves and its Benefits)



आक, जिसे मंदार, अर्क, अकौया (Aak Leaves) भी कहा जाता है. इसका पेड़ छोटा पर घना होता है. आक का पत्ता देखने में बरगद के पत्ते की मोटा बड़ा होता है. आक के पत्ते में कई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमटरी गुण होते हैं. आक का पत्ता ना सिर्फ उल्टी को रोकने में काम आता है, बल्कि इससे दस्त, कब्ज और जोड़ों के दर्द में भी बड़ा आराम मिलता है. इतना ही नहीं आक के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमटरी गुण चोट के घाव को जल्दी से ठीक करने में देर नहीं लगाते हैं. बवासीर और डायबिटीज जैसी इरिटेटिव बीमारी का इलाज भी आक के पत्ते से किया जाता है.



इसके अलावा आक का पत्ता मांसपेशियों में क्रैंप्स और ऐंठन के इलाज में भी काम आता है. शरीर की जिस मांसपेशियों में दर्द हैं, वहां आक का पत्ता बांधने से दर्द कम होता चला जाता है. सिरदर्द में आराम देने के साथ-साथ आक का पत्ता स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.



सफर पर कैसे इस्तेमाल करें आक का पत्ता? (How to Use Aak Leaves for Vomiting)



अगर किसी को सफर के दौरान उल्टियां होती है, तो वह अपने जूते, चप्पल या सैंडल के अंदर आक का पत्ता अपनी दोनों एड़ियों के नीचे दबाकर रख लें. इससे सफर के दौरान होने वाली उल्टी से राहत मिलेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.