फर्श और बाथरूम तो रोज चमकाते हैं, लेकिन क्या घर की इन छिपी हुई 5 जगहों को साफ करना भूल रहे हैं आप? जानिए...

घर की सफाई करते समय ज्यादातर लोग फर्श, बाथरूम और टॉयलेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन घर में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जिन्हें हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन साफ करना अक्सर भूल जाते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, इन जगहों पर बैक्टीरिया और कीटाणु तेजी से पनप सकते हैं. इसलिए इनकी रोजाना सफाई करना सेहत के लिए जरूरी माना जाता है.
किचन सिंक और नल के हैंडल
बता दें कि किचन सिंक में बर्तन, सब्जियां और कई तरह की चीजें धोई जाती हैं. नमी और खाने के कणों की वजह से यहां बैक्टीरिया पनप सकते हैं. सिंक और नल के हैंडल को रोज गर्म पानी और डिसइंफेक्टेंट से साफ करें.
रसोई में चॉपिंग बोर्ड को करें साफ
साथ ही, लकड़ी या प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड पर छोटे-छोटे कट बन जाते हैं. जिनमें खाने के कण फंस सकते हैं. हर इस्तेमाल के बाद इसे साबुन और गर्म पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है.
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मोबाइल फोन और रिमोट पर आसानी से जमा होते हैं कीटाणु
इसके अलावा, मोबाइल और टीवी रिमोट दिनभर कई बार हाथों में आते हैं. बाहर से आने के बाद इन्हें छूने से कीटाणु आसानी से जमा हो सकते हैं. इन्हें रोज माइक्रोफाइबर कपड़े और 70% अल्कोहल से साफ करना बेहतर माना जाता है.
किचन स्पॉन्ज और डिशक्लॉथ
बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज और कपड़ा हमेशा गीले रहते हैं, इसलिए इनमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं. स्पॉन्ज समय-समय पर बदलें और डिशक्लॉथ रोज धोएं.
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बाथरूम के नल और हैंडल करें साफ
बता दें कि बाथरूम में नमी अधिक होने से नल, हैंडल और साबुन डिस्पेंसर पर कीटाणु और फंगस जमा हो सकते हैं. इन्हें रोज डिसइंफेक्टेंट से साफ करने से संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है.
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