विज्ञापन

सिर्फ 10 मिनट सीढ़ियां चढ़ना है और आधे घंटे का कार्डियो डन, जानें कैसे?

Benefits of Stair Climbing: बस आपको अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं और फिर देखें जादू. अब आप सोच रहे होंगे करना क्या है? 10 मिनट सीढ़ी चढ़ना है और उतरना है. यहां जाने इसके जादुई फायदे क्या हैं? 

Read Time: 2 mins
Share
सिर्फ 10 मिनट सीढ़ियां चढ़ना है और आधे घंटे का कार्डियो डन, जानें कैसे?
Is it good to climb stairs every day?

Benefits of Stair Climbing:  एक्सरसाइज करने का समय नहीं है? चिंता की कोई बात नहीं है, यहां हम आपके साथ एक ऐसी आसान चीज शेयर करने जा रहे हैं जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं. बस आपको अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं और फिर देखें जादू. अब आप सोच रहे होंगे करना क्या है? 10 मिनट सीढ़ी चढ़ना है और उतरना है. यहां जाने इसके जादुई फायदे क्या हैं? 

क्या सीढ़ियां चढ़ने से एक्सरसाइज होती है?

Latest and Breaking News on NDTV

फेफड़ों की हेल्थ के लिए अच्छा: सीढ़ियां चढ़ने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वसन तंत्र भी बेहतर होता है, जिससे सांस संबंधी समस्याएं नहीं होती. इतना ही नहीं सीढ़ियां चढ़ने से एनर्जी लेवल भी बढ़ता है और थकावट दूर होती है.

डायबिटीज में फायदेमंद है: सीढ़ियां चढ़ने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है और ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है. 

मेंटल हेल्थ को रखता है ठीक: आज के समय में स्ट्रेस और चिंता ने हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित किया है. ऐसे में अगर आप भी दिमाग को शांत रखना चाहते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ना या उतरना एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है और किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज को करने से दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और इससे मूड बेहतर होता है. 

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद: एक्सपर्ट्स के अनुसार, सीढ़ियां चढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है, जिसके कारण यह आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है. 

इसे भी पढ़ें: एक बार पढ़ा हुआ जनम-जनम तक रहेगा याद! एग्जाम से पहले बच्चों को खिलाएं दिमाग तेज करने वाली ये 5 चीजें, जानें याददाश्त कैसे बढ़ाएं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sidhi Chadhne Ke Fayde Aur Nuksan, Sidhi Chadhne Se Kitni Calorie Burn Hoti Hai, 100 Sidhi Chadhne Se Kitni Calorie Burn Hoti Hai, Sidhi Chadhne Se Pet Kam Hota Hai, Roj Kitni Sidiya Chadni Chahiye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com