उत्तराखंड पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की तरफ से कुल 1694 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस बड़ी भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं. इस भर्ती के तहत पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, फायरमैन और बाकी पद शामिल हैं. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर 2026 से शुरू होंगे. आइए जानते हें कि भर्ती की तारीख क्या है और कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

नोट कर लीजिए ये जरूरी तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख - 25 नवंबर 2026

आवेदन करने की आखिरी तारीख - 25 दिसंबर 2026

आवेदन में सुधार की तारीख - 28 से 30 दिसंबर 2026

लिखित परीक्षा की संभावित तारीख - 4 अप्रैल 2027

कैसे करना होगा आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाना होगा

यहां जाकर भर्ती का लिंक नजर आएगा, इस पर क्लिक करें

क्लिक करने के बाद जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा और फिर आवेदन फॉर्म खुलेगा

फॉर्म को अच्छी तरह से भरें और दस्तावेज अपलोड करें

आखिर में सबमिट करने से पहले इसे एक बार ठीक से पढ़ लें

किस पद पर कितनी भर्ती?

जिला पुलिस (पुरुष) - उत्तराखंड पुलिस: 464 पद

PAC/IRB (पुरुष) - उत्तराखंड पुलिस: 284 पद

जिला पुलिस (महिला) - उत्तराखंड पुलिस: 238 पद

फायरमैन (पुरुष/महिला): 201 पद

वन रक्षक: 171 पद

जेल वार्डर: 117 पद

स्पेशल टाइगर गार्ड: 75 पद

सचिवालय गार्ड: 54 पद

आबकारी सिपाही: 45 पद

महिला बंदी रक्षक: 27 पद

ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल: 18 पद

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना है. आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल तक होनी चाहिए. सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित श्रेणियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें.

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