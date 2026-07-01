RRB Group D Cut Off 2026: रेलवे ग्रुप डी का कट-ऑफ जारी, यहां देखें अपने जोन और कैटेगरी के मार्क्स

RRB Group D Cut Off 2026: रेलवे में नौकरी की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी (CEN 08/2024) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने-अपने जोन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कट-ऑफ देख सकते हैं.

जो उम्मीदवार इस कट-ऑफ लिस्ट में तय अंकों के बराबर या उससे ज्यादा नंबर लाए हैं, उन्हें अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है.

RRB Group D Cut Off 2026: 32 हजार से ज्यादा पदों के लिए हुई थी परीक्षा

यह भर्ती परीक्षा कुल 32,438 ग्रुप डी लेवल-1 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी. इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 17 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक चली थी. आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ और रिजल्ट के साथ ही जोन-वाइज कट-ऑफ भी पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी कर दी गई है.

RRB Group D Cut Off 2026: जोन और कैटेगरी वाइज लिस्ट

नीचे दिए गए टेबल में आप प्रमुख जोन का कट-ऑफ देख सकते हैं:

जोन (Zones) अनारक्षित (UR) एससी (SC) एसटी (ST) ओबीसी (OBC) ईडब्ल्यूएस (EWS)

Ahmedabad 72.1634 66.06265 62.13333 71.14374 67.665 Bhubaneswar 76.68726 67.15071 58.1891 75.43104 69.81246 Bhopal 77.73449 73.6582 67.6709 77.41022 75.07329 Prayagraj 78.12573 72.40928 66.6584 77.31772 74.14863

Chennai 78.00694 70.63490 63.00000 76.65663 71.11270

Ranchi 72.85726 58.9389 61.96082 71.82013 61.63636



RRB Group D Cut Off 2026: अब आगे क्या होगा

उम्मीदवार अपने रिजल्ट और पूरे कट-ऑफ की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए रेलवे की आधिकारिक रीजनल वेबसाइट्स पर विजिट करें. फिजिकल टेस्ट (PET) की तारीखें भी जल्द ही घोषित की जाएंगी, इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए.