PM रिसर्च चेयर स्कीम 2026: विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को सरकार ने किया आमंत्रित

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री अनुसंधान चेयर (PMRC) योजना 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. इस योजना का उद्देश्य विदेशों में काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को भारत लाकर यहां उच्च स्तर का शोध कराना है.

इस योजना के लिए आवेदन 1 जून 2026 से आधिकारिक PMRC पोर्टल पर शुरू हो चुके हैं. यह योजना 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, स्पेस, रक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कृषि तकनीक और एडवांस्ड मटेरियल.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

योजना में तीन श्रेणियां हैं- युवा शोध अध्येता, वरिष्ठ शोध अध्येता और शोध अध्यक्ष. चयनित उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता, आधुनिक लैब की सुविधा और देश के बड़े संस्थानों के साथ काम करने का मौका मिलेगा. इस योजना के लिए विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक, OCI कार्डधारक और भारतीय मूल के योग्य शोधकर्ता आवेदन कर सकते हैं.

PMRC 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmrc.education.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करने होंगे, जिनमें उनका बायोडाटा (CV), शैक्षणिक योग्यता और पूर्व कार्य का प्रमाण, नागरिकता संबंधी जानकारी, शोध कार्यों का विवरण और पसंदीदा होस्ट संस्थान की जानकारी शामिल है. सभी दस्तावेज तैयार करने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर उसे पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं.

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