Government Job क्रैक करने के ऐसे टिप्स जिससे इसी साल मिल जाएगी Sarkari Naukri

How to Crack Govt Exam in First Attempt: तैयारी शुरू करने से पहले ये जरूर जान लें

सिलेबस को अच्छे से समझें और कोशिश करें कि उसे समय पर पूरा कर लें.

पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें, ऐसा करने से आप परीक्षा के कठिनाई स्तर का अनुमान लगा पाएंगे.

सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट से अभ्यास करें, इससे आपको परीक्षा के प्रारूप और अपने गति में सुधार करने में सहायता मिलेगी.

यदि कोई प्रश्न समझ न आए तो उसे नोट करके रख लें और अपने सीनियर या शिक्षकों से पूछें.

छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी.

पढाई के लिए एक नियमित टाइम टेबल बनाएं जिसका आप अनुसासन के साथ पालन कर सकें

टाइम टेबल में छोटे छोटे ब्रेक को रखें जिससे दिमागी स्वास्थ्य भी बानी रहे.

तनाव मुक्त रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम को अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल करें.

साफ-सुथरा और सादा भोजन को अपने डाइट में शामिल करें.

परीक्षा से कुछ दिन पहले किसी नए टॉपिक को शुरू न करें, बल्कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें.

अच्छी नींद लें और पढाई को लेकर चिंतित न रहें, शाम को खेल-कूद या जॉगिंग जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं.

