KVS NVS Answer Key 2026: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, यहां से तुरंत करें चेक

Jobs alert : अगर आपने भी केंद्रीय विद्यालय (KVS) या नवोदय विद्यालय (NVS) में टीचर या नॉन-टीचिंग स्टाफ बनने के लिए परीक्षा दी थी, तो बता दें विभाग ने इस भर्ती परीक्षा की Answer Key (आंसर-की) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर kvsangathan.nic.in / navodaya.gov.in अपलोड कर दी है. अब आप यह चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं.

परीक्षा से जुड़ी खास बातें

आपको याद दिला दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी और 11 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरे गए थे. इसके बाद 10 और 11 जनवरी 2026 को देश भर के अलग-अलग केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी. इस बार कुल 15,762 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों तरह के पोस्ट शामिल हैं.

कितनी वैकेंसी हैं और कौन-से पद?

इस बार वैकेंसी की संख्या काफी अच्छी है-

PGT (1606 पद KVS, 1513 पद NVS), TGT (3069 पद KVS, 2978 पद NVS) और PRT (3630 पद KVS).

इसमें क्लर्क (JSA/SSA), स्टेनोग्राफर, लैब अटेंडेंट और एमटीएस जैसे करीब 1500 से ज्यादा पद हैं.

लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर के पदों के लिए भी आंसर-की जारी हो गई है.

आंसर-की कैसे चेक करें?

सबसे पहले KVS या NVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर आपको 'Answer Key 2026' का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/एनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) भरें.

लॉगिन करते ही आपकी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की आपके सामने होगी.

इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए.

अगर किसी जवाब पर शक हो तो क्या करें?

विभाग ने उम्मीदवारों को Objection (आपत्ति) दर्ज कराने का मौका भी दिया है. अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है लेकिन विभाग ने उसे गलत बताया है, तो आप सबूत के साथ ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं. इसके लिए कुछ तय फीस भी देनी पड़ सकती है. आपके द्वारा उठाए गए सवालों की जांच के बाद ही फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

आगे क्या होगा?

आंसर-की आने के बाद अब रिजल्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे, उन्हें पद के हिसाब से स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. सिलेक्शन के बाद आपको देश के बेहतरीन सरकारी स्कूलों (KVS/NVS) में सेवा करने का मौका मिलेगा.