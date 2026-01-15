IBPS PO SO फाइनल रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे एक क्लिक में कर सकते हैं चेक

IBPS PO SO Result: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की तरफ से आखिरकार पीओ और एसओ का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. परीक्षा और इंटरव्यू के बाद हजारों उम्मीदवार इस परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और आगे का क्या प्रोसेस होगा.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2025 के लिए मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू हुआ था, जिसका संयुक्त रिजल्ट अब जारी हुआ है. उम्मीदवार कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद इसे आसानी से देख सकते हैं.