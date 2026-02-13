'ये कोविड से कहीं ज्यादा बड़ा': HyperWrite के CEO ने AI को लेकर की डराने वाली भविष्यवाणी, बताया किन नौकरियों को सबसे ज्यादा खतरा

AI एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर मैट शूमर (Matt Shumer AI Post) ने हाल ही में एक ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने AI को लेकर लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मैट शूमर ने साफ तौर पर कहा है आनेवाले समय में AI कई लोगों की नौकरियों को खा सकता है. साथ ही उन्होंने AI की तुलना महामारी कोरोना वायरस से भी की है. हाइपरराइट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैट शूमर ने चेतावनी दी है कि AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यह व्हाइट-कॉलर जॉब्स (ऑफिस के अंदर और ज्यादातर स्क्रीन पर काम करने वाली नौकरी को व्हाइट-कॉलर जॉब्स कहा जाता है ) को खत्म कर सकता है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, जितना आप सोच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा व्हाइट-कॉलर जॉब्स को ये खत्म कर सकता है. अपने पोस्ट पर मैट शूमर ने लिखा, "अगर आपका काम स्क्रीन पर होता है... तो AI उसके काफी हिस्सों पर कब्जा कर लेगा."

"कुछ बड़ा होनेवाला है"

‘समथिंग बिग इज़ हैपनिंग' यानी कुछ बड़ा होने वाला है नाम के टाइटल से उन्हें AI को लेकर पोस्ट किया है. एक्स पर किया गया उनका पोस्ट वायरल हो गया है, 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच 68 मिलियन से अधिक बार इसे देखा गया. पोस्ट में उन्होंने AI डेवलपमेंट पर बात करते हुए लिखा, 2022 में, AI बेसिक अरिथमेटिक भी नहीं कर सकता था. 2023 तक, यह Bar एग्जाम पास कर सकता था. 2024 तक, यह काम करने वाला सॉफ्टवेयर लिख सकता था और ग्रेजुएट लेवल का साइंस समझा सकता था. 2025 के आखिर तक, दुनिया के कुछ सबसे अच्छे इंजीनियरों ने कहा कि उन्होंने अपना ज़्यादातर कोडिंग का काम AI को सौंप दिया है. 5 फरवरी, 2026 को, नए मॉडल आए जिनसे उनके सामने की हर चीज एक अलग जमाने जैसी लगने लगी. अगर आपने पिछले कुछ महीनों में AI ट्राई नहीं किया है, तो आज जो मौजूद है, वह आपको पहचान में नहीं आएगा.

मैट शूमर कौन हैं? मैट शूमर OthersideAI के को-फ़ाउंडर और चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हैं, जो एक एप्लाइड AI फ़र्म है. ये GPT-3 जैसे बड़े AI सिस्टम से चलने वाले एडवांस्ड ऑटोकम्प्लीट टूल देती है.

साथ ही उन्होंने इसकी की तुलना कोविड-19 महामारी की और कहा की ये नौकरियां खाने वाला है. ज्यादातर व्हाइट-कॉलर जॉब्स ले सकता है.

‘AI अब खुद से AI बना रहा है'

पोस्ट में उन्हें सबसे बड़ी बात ये कही कि एक AI सिस्टम अब खुद से अपनी डेवलपमेंट में सीधा योगदान दे रहा है. शूमर ने OpenAI के टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का हवाला देते हुए कहा, “GPT-5.3-Codex हमारा पहला मॉडल है जिसने खुद को बनाने में अहम भूमिका निभाई.”

