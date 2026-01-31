विज्ञापन

Haryana HCS Recruitment 2026: हरियाणा में सिविल सर्विस के 102 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने सिविल सेवा 2026 के लिए 102 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 6 से 26 फरवरी 2026 तक किए जा सकेंगे. प्री एग्जाम 26 अप्रैल और मेंस जून के अंत में होगा. योग्यता के लिए ग्रेजुएशन और 18-42 वर्ष की आयु सीमा अनिवार्य है.

Read Time: 3 mins
Share
Haryana HCS Recruitment 2026: हरियाणा में सिविल सर्विस के 102 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई
हरियाणा सिविल सेवा में चयन के लिए आपको 5 मुश्किल चरणों से गुजरना होगा.

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार कुल 102 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, जिसमें DSP से लेकर तहसीलदार जैसे कई अहम पद शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- CSIR NET Result 2026: जारी हुआ दिसंबर परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें फटाफट चेक

कब से शुरू होंगे आवेदन?

HPSC ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी. जो युवा इसके लिए इच्छुक हैं, उनके पास फॉर्म भरने के लिए 26 फरवरी 2026 तक का समय होगा. ध्यान रहे कि आवेदन की आखिरी तारीख और फीस जमा करने की तारीख भी 26 फरवरी ही है, इसलिए समय रहते अपना फॉर्म भर लें.

परीक्षा की तारीखें भी हुईं तय

तैयारी करने वाले छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि आयोग ने पहले ही परीक्षा का शेड्यूल बता दिया है.

प्रारंभिक परीक्षा (Pre Exam): 26 अप्रैल 2026 को होगी.

मुख्य परीक्षा (Mains Exam): 27 जून से 29 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

कौन कर सकता है अप्लाई? 

अगर आपने भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन (बैचलर डिग्री) की है, तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह योग्य हैं.

उम्र सीमा

1 जनवरी 2026 के आधार पर आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं, अधिकतम उम्र 42 साल रखी गई है. हालांकि, अगर आप डीएसपी (DSP) के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अधिकतम आयु सीमा 27 साल है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.

आवेदन फीस कितनी है?

आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी और EWS के पुरुषों को 1000 रुपये फीस देनी होगी. वहीं, हरियाणा की सभी महिलाओं, एससी (SC), बीसी (BC) और पूर्व सैनिकों (ESM) के लिए यह फीस मात्र 250 रुपये है. दिव्यांग (PH) श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी. आप फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं.

सिलेक्शन कैसे होगा?

हरियाणा सिविल सेवा में चयन के लिए आपको 5 मुश्किल चरणों से गुजरना होगा:

प्री एग्जाम (Pre)

मेंस एग्जाम (Mains)

इंटरव्यू (Interview)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल जांच

फॉर्म कैसे भरें?

आवेदन करने के लिए आपको HPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां 'Apply Online' के लिंक पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं. फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें ताकि फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने में कोई गलती न हो.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
HPSC HCS Recruitment 2026, Haryana Civil Services Vacancy, HPSC 102 Posts Notification
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com