इंटरव्यू में Gen-Z के एक सवाल से घूम गया कंपनी की फाउंडर का माथा, तुरंत कर दिया रिजेक्ट

टॉक्सिक वर्क कल्चर और काम के बढ़ते प्रेशर के बीच अब एक ऐसी जेनरेशन आ चुकी है, जो नौकरी और यहां तक कि अपनी कंपनी तक को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती है. Gen Z के काम करने का तरीका काफी अलग है, यही वजह है कि रोजाना किसी न किसी कंपनी से इनके कारनामे सामने आते रहते हैं. अब ऐसा ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें सिर्फ एक सवाल पूछने पर Gen Z उम्मीदवार को नौकरी देने से इनकार कर दिया गया. अब आप ये सोचें कि एक सवाल में ऐसा क्या गजब हो गया जो बेचारे Gen Z को नौकरी ही नहीं मिली, लेकिन जब आप इस सवाल को सुनेंगे तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा.

इंटरव्यू लेने वाली महिला ने शेयर किया किस्सा

एक महिला एंटरप्रेन्योर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया और इसके बाद से ही Gen Z युवाओं के काम करने के स्टाइल को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई. इस महिला ने बताया कि उन्होंने एक Gen Z कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा सवाल किया, जिसे सुनकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ.

क्या था ये सवाल?

अब आपको बताते हैं कि इन महाशय ने आखिर कौन सा सवाल पूछ लिया था. दरअसल ये युवक ब्रांडिंग एजेंसी 'सॉर्टेडब्रांड' (Sortedbrand) में इंटरव्यू दे रहा था, इस कंपनी की फाउंडर महिमा जालान जब उससे रूबरू हुईं तो महाशय ने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और आप काम क्या करती हैं? जबकि उसे पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कंपनी की पूरी प्रोफाइल भेजी जा चुकी थीं. कंपनी की मालकिन ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये सवाल सुनकर ही वो दंग रह गईं. इसके बाद उन्होंने उस युवक को काम पर रखने से इनकार कर दिया और इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया.

Gen Z होना कोई बहाना नहीं

कंपनी की फाउंडर ने इस पोस्ट में ये भी लिखा कि हर किसी को नौकरी की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है. युवा या Gen Z होना कोई बहाना नहीं है. उन्होंने कहा कि बिजनेस जिम्मेदारी और जवाबदेही पर टिके होते हैं, न कि सिर्फ वाइब्स पर... किसी भी काम पर जाने से पहले उसकी रिसर्च करना जरूरी है. इसके लिए उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया. फिलहाल इस पूरे मामले ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया.

दूसरे देश की भाषा सीखो और विदेश में नौकरी पाओ, सरकार खोलेगी 30 नए लैंग्वेज सेंटर