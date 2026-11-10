DANICS और DANIPS अधिकारियों में क्या होता है अंतर? जानें कैसे मिलती है ये नौकरी

UPSC सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक करने के बाद IPS या IAS बनने का प्रोसेस तो आप जानते होंगे, लेकिन इनकी ही तरह दो पद और होते हैं, जिनके बारे में अक्सर ज्यादा जिक्र नहीं होता है. हाल ही में दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर तैनात मनस्वी वशिष्ठ ने प्रदर्शन किया और उसके बाद वो सस्पेंड हो गए. इसके बाद से ही दानिप्स शब्द का बार-बार इस्तेमाल हुआ. मनस्वी एक दानिप्स अफसर हैं. इसी तरह से दानिक्स अफसर भी होते हैं. आइए जानते हैं कि ये दोनों अधिकारी क्या होते हैं और इनकी भर्ती कैसे होती है.

क्या होते हैं दानिप्स अफसर?

दानिप्स अफसर पुलिस अधिकारी होते हैं. इसका फुलफॉर्म दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस होता है. इसमें पुडुचेरी को छोड़कर सभी यूनियन टेरेटिरीज कवर होती हैं. ये अधिकारी आईपीएस से नीचे होते हैं और ग्रुप-बी में आते हैं. जैसे स्टेट में डीएसपी होते हैं, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में दानिप्स अफसर होते हैं. यानी ये एक पीसीएस लेवल एग्जाम होता है, जिसके तहत दानिप्स अफसरों की भर्ती होती है. यूपीएससी की तरफ से ही ये परीक्षा कराई जाती है.

क्या होते हैं दानिक्स अफसर?

दानिप्स की तरह दानिक्स अफसर का पद भी उसी स्तर का होता है. इसका फुलफॉर्म दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विस होता है. राज्यों में जैसे एसडीएम होते हैं, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में दानिक्स अफसर होते हैं. यानी ये IAS के नीचे काम करते हैं. इसकी परीक्षा भी यूपीएससी के जरिए होती है. हालांकि कई सालों की सर्विस के बाद दानिक्स अधिकारी IAS बन सकते हैं.

कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल

यूपीएससी के जरिए आईएएस और आईपीएस जैसी सर्विसेस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन काफी कम लोगों को केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारियों की तैनाती का प्रोसेस पता होता है. यही वजह है कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. अब अगर आपसे कोई पूछे कि दानिक्स या दानिप्स अधिकारी क्या होते हैं तो उन्हें आप सीधे ये बता सकते हैं कि स्टेट पीसीएस की तरह केंद्र शासित प्रदेशों में दानिक्स और दानिप्स होते हैं.

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