CTET Re Exam Date 2026 : रीएग्जाम की डेट हुई जारी, टेक्निकल दिक्कतों के चलते टली थी परीक्षा

CTET February 2026 Re-exam dates : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटेट (CTET) की रीएग्जाम डेट जारी कर दी है. बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि जिन केंद्रों की परीक्षा तकनीकी खराबी के कारण बाधित हुई थी उन सेंटर के उम्मीदवारों के लिए रीएग्जाम आयोजित किया जा रहा है. बोर्ड ने रीग्जाम नोटिस को जारी करते हुए यह भी साफ किया है कि इस एग्जाम में वही उम्मीदवार शामिल होंगे जो तकनीकी गड़बड़ियों के चलते परीक्षा नहीं दे पाए थे. नोटिस के अनुसार, प्रभावित उम्मीदवारों के लिए सीटेट पेपर-2 का रीएग्जाम 1 मार्च 2026 को आयोजित होगा.

CTET February 2026 Re-exam dates : एग्जाम सेंटर कैसे जानें

रीएग्जाम का सेंटर जानने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in को समय-समय पर चेक करते रहिए.आपको बता दें कि रीएग्जाम में शामिल होने के लिए प्रभावित उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके आप डाउनलोड कर सकेंगे. साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर का एड्रेस और रिपोर्टिंग टाइम मेंशन होगी, जिसको फॉलो करना जरूरी है.

CTET February 2026 Re-exam dates: एग्जाम सेंटर डिटेल

सेंटर - 1 125014 लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी, बार्डीहा, पातेपुर, वैशाली, वैशाली हाजीपुर, बिहार-843110

सेंटर 2 - 125016-एसटी, जॉन्स एकेडमी बासमती नगर केशोपुर, पीओ बालुका राम वैशाली, बिहार-844113