BIS Admit Card 2022 Released: बीआईएस एडमिट कार्ड के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

BIS Admit Card 2022 Released: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड जानें

1.सबसे पहले उम्मीदवार बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट bis.gov.in पर जाएं

2. होमपेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन के तहत Exam Notice For The Advertisement NO. 2/2022/ESTT लिंक पर क्लिक करें.

3.इसके बाद Click here to download the Admit Card for Assistant (Computer Aided Design) & Senior Technician लिंक पर क्लिक करें.

4.अब लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट करें

5.अंत में बीआईएस एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और एक प्रति का प्रिंटआउट निकाल लें.

बीआईएस भर्ती परीक्षा अगले महीने की 3 तारीख यानी 3 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में देश के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर होगी. बीआईएस परीक्षा में जनरल इंटेलीजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डोमेन नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे. यह परीक्षा कुल 350 अंकों के लिए होगी. इस परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में 50 प्रतिशत और कुल परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना होगा. बीआईएस परीक्षा के जरिए भारतीय मानक ब्यूरो में कुल 276 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

