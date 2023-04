Ron Faber Death: The Exorcist के एक्टर रॉन फेबर का 90 साल की उम्र में निधन

हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार Ron Faber का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है. ताजा खबरों के मुताबिक रॉन फेबर लंबे समय से लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे थे. हॉलीवुड में रॉन फेबर का बेहतरीन करियर रहा और उनके जाने से शौक का माहौल है. बता दें, हॉलीवुड में रॉन फेबर का शानदार करियर रहा है. उनकी अदाकारी के दम पर उन्हें The Exorcist, Tree Of Guernica और The Private Of J. Edger Hoover जैसी फिल्में मिलीं, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया.

फिल्मों के अलावा रॉन फेबर टीवी की दुनिया में भी सक्रिय रहे. उन्होंने Law And Order, Kojak और The Edge Of Night जैसे टीवी एपिसोड्स भी किए. साल 1973 में रॉन फेबर ने The Exorcist में Chuck का किरदार अदा किया था. ये किरदार एक असिस्टेंट डायरेक्टर का था जो Chris MacNeil को ये बताता है कि Burke Dennings मर चुका है. ये Chuck के किरदार के अलावा बाकी दो किरदार क्रमशः Ellen Burstyn और Jack MacGowran ने निभाए थे.

थियेटर में भी बनाई खास पहचान

रॉन फेवर ब्रॉडवे प्रोडक्शन का भी हिस्सा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने Henry Fonda के साथ First Monday In October और Irene Papas के साथ Medea में काम किया. इसके अलावा भी वो बहुत सी फिल्म्स, टीवी शोज और थियेटर में नजर आए. Cherry Lane Theatre में उन्होंने Happy Days में काम किया. अमेरिकन प्लेस थियेटर में उन्होंने कई शोज में हिस्सा लिया. जिसमें से प्रमुख हैं Stonewall Jackson's House, Times And Appetites Of Toulouse Lautrec, The Beauuty Part और Tunnel Fever. उनकी फैमिली में उनकी वाइफ Kathleen Moore Faber और बच्चे Hart, Raymond (Sadia), Elise Manuel (Alex) और Anthony रहे.