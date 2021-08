Spider Man No Way Home Trailer: स्पाइडर-मैन का दुश्मन बना पूरा शहर, देखें एक्शन से भरा ट्रेलर

'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' का ट्रेलर रिलीज

स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man: No Way Home Trailer) की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home) खत्म हुई थी. पीटर पार्कर को दुनिया पहचान चुकी है और उस पर मिस्टीरियो के कत्ल का आरोप है और इसका वीडियो भी वा.रल हो चुका है. इस तरह पीटर पार्कर (Peter Parker) चाहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज दुनिया के दिमाग से अपने जादू से यह बात निकाल दे कि पीटर पार्कर कौन है. इस तरह फिल्म में नया मोड़ देखने को मिलेगा और मल्टीवर्स भी.

'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' में दिखेंगे यह सितारे

स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man: No Way Home) में टॉप हॉलैंड एक बार फिर स्पाइडर-मैन के किरदार में नजर आएंगे जबकि उनकी गर्लफ्रेंड के किरादर में जेंदाया नजर आएंगी. इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में बेनेडिक्टर कम्बरबैच भी नजर आएंगे. इस तरह इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और फैन्स का जबरदस्त प्यार भी.