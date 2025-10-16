विज्ञापन

विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो 2025 में नौ महीने की प्रेग्नेंट सुपरमॉडल ने की रैम्प वॉक, अब वीडियो हो रहा वायरल

विक्टोरिया सीक्रेट फैसन शो हमेशा से कुछ अनोखा रहता है. इस बार नौ महीने की प्रेग्नेंट सुपरमॉडल ने रैम्प वॉक करके सबका दिल जीत लिया.

Victoria Secret Fashion Show 2025: फैशन शो में नौ महीने की प्रेग्नेंट सुपरमॉडल ने की रैम्प वॉक
नई दिल्ली:

अमेरिकी मॉडल जैस्मिन टुक्स एक बार फिर सुर्खियों में छा गई हैं. जैस्मिन विक्टोरिया सीक्रेट के लिए एक एंजेल के रूप में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उनका स्टाइल सबसे अलग है. हर कोई जैस्मिन का फैन है. 15 अक्टूबर को जैस्मिन ने विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो 2025 में रैंप वॉक किया. इस दौरान उनके आउटफिट से ज्यादा सबकी नजरें उनके बेबी बंप पर थीं. मॉडल फैशन शो में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आईं. जैस्मिन दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिख रहा था.

जुलाई में की थी अनाउंसमेंट

विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल जैस्मिन टुक्स ने इस साल जुलाई में ही अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. मॉडल दूसरी बार मां बनने वाली हैं. जब जैस्मिन ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी तो फैंस बहुत खुश हो गए थे और उन्हें बधाई देने लगे थे. अब फैशन शो में जैस्मिन अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुईं नजर आईं.

कैसा था आउटफिट

क्लासिक वीएस-फैशन में टुक्स ने ऑर्नामेंट वाइब और कई बल्बों वाले गोल्ड एंजेल विंग्स पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. ये चमकदार विंग्स उनके मैचिंग नेट वाले वन-पीस के साथ बेहद जंच रहे थे, जिससे उनका बेबी बंप साफ दिखाई दे रहा था. जैस्मिन टुक्स फैशन शो में रैम्प वॉक करने वाली पहली मॉडल थीं. जैस्मिन 9 महीने की प्रेग्नेंट हैं. 

विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो 2025 में सुपरमॉडल

विक्टोरिया सीक्रेट फैशन 2025 में सुपरमॉडल जीजी हदीद, बेला हदीद, एशले ग्राहम, इरीना शायक, एमिली रतजकोव्स्की और बेहाती प्रिंसलू उन सुपरमॉडल्स में शामिल थीं जिन्होंने ब्रांड के लेटेस्ट कलेक्शन को पेश किया.

