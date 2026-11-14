सोते समय सिर किस दिशा में होना चाहिए? एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र कांबले ने बताया किस दिशा में सोने से धन प्राप्त होता है

अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद को बेहद जरूरी माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में सोने की दिशा को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं. इसी विषय पर मशहूर एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र कांबले ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि सोते समय सिर किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है और किन दिशाओं में सिर करके सोने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में-

किस दिशा में सिर करके सोना माना जाता है शुभ?

एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र कांबले के अनुसार, सोते समय अपना सिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए. धार्मिक और वास्तु मान्यताओं में पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में सिर करके सोने से धन में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. खासकर विद्यार्थियों को पूर्व दिशा में सिर करके ही सोना चाहिए.

दक्षिण दिशा में सिर करके सोना भी शुभ माना जाता है. एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, इस दिशा में सिर रखकर सोने से व्यक्ति की उम्र लंबी होती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र कांबले बताते हैं कि सोते समय पश्चिम दिशा की ओर सिर नहीं रखना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से मन में चिंता और बेचैनी बढ़ती है. इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से भी बचना चाहिए. इन दिशा में सिर करके सोने से जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं.

एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें. इसके बाद भगवान को याद करके सोना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मन शांत रहता है और नींद भी अच्छी आती है.

यहां देखें वीडियो-

यह भी पढ़ें- पैसों की तंगी से हैं परेशान? रोज करें इस शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ, पंडित आशीष पाराशर ने बताया