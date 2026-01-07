थलापति विजय की आखिर फिल्म जना नायकन की रिलीज टली, फैंस को करना होगा और इंतजार

- थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की भारत में रिलीज 9 जनवरी से अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है
- फिल्म की रिलीज टालने का कारण सेंसर प्रमाणपत्र न मिलना और कानूनी विवाद बताया गया है
- मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को फिल्म की समीक्षा के लिए नई समिति बनाने का आदेश दिया है
थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन की रिलीज फिलहाल टाल दी गई है. ये फिल्म इसी महीने की 9 तारीख को रिलीज होने वाली थी. भारत में यह फिल्म कई तरह की मुश्किलों में फंस गई है. इस वजह से ही इसी रिलीज डेट अभी टाल दी गई है. मलेशियाई डिस्ट्रीब्यूशन मलिक स्ट्रीम्स कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी है. फिल्म की रिलीज डेट टाले जाने के लिए अनएक्सपेक्टेड सरकमस्टेंसस यानी असंभावित कारणों को वजह बताई गई है.
सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया है कि हम इस फिल्म से जुड़ी प्रत्याशा, उत्साह और भावनाओं को गहराई से समझते हैं और यह निर्णय हममें से किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है. नई रिलीज़ डेट की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी. तब तक, हम विनम्रतापूर्वक आपके धैर्य और निरंतर प्रेम का अनुरोध करते हैं. आपका अटूट समर्थन हमारी सबसे बड़ी ताकत है और पूरी जन नायकन टीम के लिए सब कुछ है.
This is not an easy post to make. #JanaNayagan has been postponed due to circumstances beyond our control. We're truly very sorry — this hurts us as much as it hurts you. Please read our full statement below.— Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) January 7, 2026
💔😔
Thank you for standing with us always. Tough times don't last,… pic.twitter.com/mT3PJu0Bwk
यह देरी फिल्म के सर्टिफिकेट को लेकर तनावपूर्ण गतिरोध के बीच हुई है. बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म की समीक्षा के लिए एक नई समिति बनाने का निर्देश दिया. एक महीने पहले सबमिट किए जाने के बावजूद फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहने के बाद निर्माताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, बोर्ड ने 19 दिसंबर को कट और संवादों को म्यूट करने का सुझाव दिया था.
Even a lion takes two steps back before the final leap.. ✨🦁@actorvijay | @hegdepooja @KvnProductions | @FilmsLokah #JanaNayagan #ThalapathyThiruvizha #ThalapathyVijay pic.twitter.com/ZCSdtqqpwc— RFT Films (@FilmsRft) January 7, 2026
सर्टिफिकेशन अभी भी लंबित होने के कारण, भारत में रिलीज़ योजना को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे प्रशंसकों को और स्पष्टता का इंतजार है.अभी तक इस फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है. फैंस को थलापति विजय की आखिर फिल्म देखने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा.
फिल्म के यूके, उत्तरी अमेरिका, कनाडा और मलेशिया वितरकों की ओर से इसकी पुष्टि 7 जनवरी को हुई, जो कि फिल्म के मूल रूप से सिनेमाघरों में रिलीज होने से ठीक दो दिन पहले थी.
#JanaNayagan 🙏❤️ pic.twitter.com/Vmm1ondX8w— PrimeMedia (@PrimeMediaUS) January 7, 2026
सोशल मीडिया पर दिए गए इस मैसेज में ने प्रशंसकों से शांत रहने का आग्रह किया गया है. इसमें कहा गया है कि इस बीच, हम ईमानदारी से सभी प्रशंसकों और समर्थकों से धैर्य और सकारात्मक बने रहने का अनुरोध करते हैं. कृपया किसी भी अनौपचारिक स्रोत से असत्यापित या भ्रामक जानकारी फैलाने या संलग्न होने से बचें. कई व्यवस्थाएं अभी भी प्रगति पर हैं, और हम विनम्रतापूर्वक आपकी समझ और सहयोग चाहते हैं. आइए एकजुट रहें और इस स्थिति से शांति और जिम्मेदारी से निपटें क्योंकि हम एक सकारात्मक समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं. आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद.
🎬 Release Update— York Cinemas (@yorkcinemas) January 7, 2026
Jana Nayagan (Tamil) has been postponed due to unforeseen circumstances in India.
We'll share the new release date as soon as it's confirmed.
Thank you for understanding and supporting York Cinemas ❤️#Jananayagan#ThalapathyVijay#Thalapathy#postponed pic.twitter.com/aLRkLhtyBq
फिल्म की रिलीज को टालने का ये फैसला सर्टिफिकेशन को लेकर चली तनावपूर्ण कानूनी लड़ाई के बाद हुआ है. निर्माताओं द्वारा सेंसर प्रक्रिया पर कानूनी स्पष्टता की मांग के बाद बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्धारित रिलीज दिन, 9 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जन नायकन की समीक्षा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की एक नई समिति द्वारा की जाए.
इस बीच, विवाद ने तमिल संस्करण से परे एक लहर पैदा कर दी है. डब किए गए हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ संस्करणों को मंजूरी देने से पहले मूल भाषा की सीबीएफसी मंजूरी अनिवार्य है, जिससे संपूर्ण बहु-भाषा रिलीज योजना रुकी हुई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं