'आशिकी गर्ल' कहलाने वाली एक्ट्रेस की 4 फोटो, डेब्यू फिल्म से रातोंरात मिला स्टारडम, स्क्रिप्ट के बिना पैसे लेकर आ जाते थे निर्माता

90 के दशक में रातोंरात फेमस हुईं एक्ट्रेस अनु अग्रवाल को 'आशिकी गर्ल' कहा जाता था, जिन्हें फिल्म में लेने के लिए स्क्रिप्ट के बिना निर्माता पैसे लेकर आ जाते थे.

अनु अग्रवाल के जवानी के दिनों की 4 फोटो
साल 1990 में महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म 'आशिकी' रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई. इस फिल्म से अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने डेब्यू किया और 'आशिकी गर्ल' के नाम से रातों-रात मशहूर हो गईं. फिल्म की सफलता के बाद एक मजेदार किस्सा सामने आया, जिसका जिक्र अनु ने खुद किया. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक दिलचस्प और हैरान करने वाली बात साझा की थी. उन्होंने बताया कि उनकी डेब्यू फिल्म 'आशिकी' की कामयाबी के बाद निर्माता उनके पास फिल्म साइन करने के लिए पैसे लेकर आते थे, लेकिन ज्यादातर के पास स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती थी.

फिल्म में लेने के लिए तैयार रहते थे निर्माता

अनु ने एक इंटरव्यू में बताया था, "मैं यह देखकर हैरान रह गई कि जिन लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, वे मुझे फिल्म के लिए साइन करने के लिए तैयार हैं। उनके पास पैसे होते थे और मैं कहती थी कि मैं पैसे से साइन नहीं करना चाहती. मैं स्क्रिप्ट सुनना चाहती हूं. वे कहते थे कि स्क्रिप्ट बन जाएगी, आप साइन कर सकती हैं तो मैं कहती थी कि मैं एक कलाकार हूं, मैं देखना चाहती हूं कि मेरी भूमिका की कहानी क्या है, हर चीज महत्वपूर्ण है. 98 प्रतिशत लोगों के पास स्क्रिप्ट नहीं होती थी."

आशिकी से 90 के दशक की आशिकी गर्ल बनीं अनु अग्रवाल

11 जनवरी को अभिनेत्री का जन्मदिन है. सफल मॉडल रहीं अनु ने साल 1990 में महेश भट्ट निर्देशित म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'आशिकी' के साथ डेब्यू किया था. फिल्म में उनके साथ राहुल रॉय लीड रोल में थे और यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई. इस फिल्म ने अनु को रातों-रात स्टार बना दिया. 'आशिकी' के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और अनु अग्रवाल को 'आशिकी गर्ल' का खिताब मिला.

जैकी श्रॉफ के साथ नजर आई थीं अनु अग्रवाल

'आशिकी' की सफलता के बाद अनु ने 1990 में ही 'किंग अंकल' में भी काम किया, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया. इस फिल्म ने भी उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई. 1990 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे 'थोड़ा सा रूमानी हो जाए', 'द ग्रेट गैंबलर'. हालांकि, 'आशिकी' के बाद उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली.

एक महीने तक कोमा में रहीं अनु अग्रवाल

साल 1999 में अनु अग्रवाल के साथ बड़ा हादसा हुआ. इस एक्सीडेंट में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह लगभग एक महीने तक कोमा में रहीं. चेहरे से लेकर जबड़े तक में गंभीर चोटें आईं, जिसका लंबा इलाज चला. इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और योगा टीचर बनने का फैसला लिया. अनु अग्रवाल ने खुद की आत्मकथा 'अनयूजवल: मेमोइर ऑफ ए गर्ल हू केम बैक फ्रॉम डेड' भी लिखी. अनु अग्रवाल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपनी यादें और किस्से साझा करती रहती हैं.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

Anu Agrawal, Aashiqui, Anu Agrawal Movie, Anu Agrawal Now
