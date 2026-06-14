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उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी, इस लिंक पर जाकर डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट (UP CNET) 2026 का रिजल्ट जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश भर में BSc नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. मेरिट के आधार पर कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा.

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उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी, इस लिंक पर जाकर डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

UP CNET Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट (UP CNET) 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है.  अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU) ने UP CNET 2026 का रिजल्ट जारी किया है. जिन भी उम्मीदवारों ने BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट abvmucet26.co.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख चेक कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने ये एग्जाम क्वालिफ़ाई किया होगा, उन्हें अब काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल होना होगा. मेरिट के आधार पर उत्तर प्रदेश के BSc नर्सिंग प्रोग्राम में दाखिला दिया जाएगा. 

एडमिशन प्रोसेस कई चरणों में होगी, जिसमें से सबसे पहल चरण काउंसलिंग है. काउंसलिंग कई राउंड में होगी. जिन उम्मीदवारों का नाम  काउंसलिंग के राउंड में आएगा वो कॉलेज में जाकर आगे की प्रक्रिया करेंगे. जो कि दस्तावेज जमा करना और फीस भरा है.

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