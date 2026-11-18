उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों को त्योहारों पर छुट्टी का बेसब्री से इंतजार होता है. होली या दिवाली पर स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे, सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी चीज में होती है. ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट जारी की गई है. ये लिस्ट अगले साल यानी 2027 में होने वाली छुट्टियों की है. इसमें हर बड़े और छोटे त्योहारों पर कब और किस तारीख को स्कूल बंद रहेंगे, ये पूरी जानकारी दी गई है.

होली पर कितने दिन की छुट्टी?

साल की शुरुआत में होली एक बड़ा त्योहार है, जिसकी छुट्टियों का इंतजार सभी को रहता है. कैलेंडर के मुताबिक इस बार यूपी में सोमवार 22 मार्च को होलिका दहन की छुट्टी होगी, इसके ठीक बाद 23 मार्च यानी मंगलवार को होली मनाई जाएगी. यानी शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल चार दिन तक यूपी में स्कूल बंद रहेंगे. होली पर इस बार लंबी छुट्टी हो रही है. इस बार छुट्टी के इस कैलेंडर में तीन नए सार्वजनिक अवकाश जुड़े हैं. जिनमें संत रविदास जयंती, मकर संक्रांति और महर्षि वाल्मीकि जयंती की छुट्टियां शामिल हैं.

दिवाली पर कितने दिन की छुट्टी?

हॉलिडे कैलेंडर में यूपी में दिवाली की छुट्टी एक ही दिन की बताई गई है, लेकिन शुक्रवार 29 अक्टूबर की दिवाली आ रही है. यानी इसके बाद सीधे सोमवार को स्कूल खुलेंगे. दिवाली पर भी तीन दिन तक स्कूल बंद रह सकते हैं.

देख लीजिए बाकी छुट्टियों की लिस्ट

मकर संक्रान्ति: 14 जनवरी, 2027

गणतंत्र दिवस: 26 जनवरी, 2027

संत रविदास जयंती: 20 फरवरी, 2027

महाशिवरात्रि: 06 मार्च, 2027

ईद-उल-फितर: 10 मार्च, 2027

होलिका दहन: 22 मार्च, 2027

होली: 23 मार्च, 2027

गुड फ्राईडे: 26 मार्च, 2027

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस: 14 अप्रैल, 2027

राम नवमी: 15 अप्रैल, 2027

महावीर जयन्ती: 19 अप्रैल, 2027

ईदुज्जुहा (बकरीद): 17 मई, 2027

बुद्ध पूर्णिमा: 20 मई, 2027

मोहर्रम: 16 जून, 2027

स्वतंत्रता दिवस/ईद-ए-मिलाद/बारावफात: 15 अगस्त, 2027

रक्षा बन्धन: 17 अगस्त, 2027

जन्माष्टमी: 24 अगस्त, 2027

महात्मा गांधी जयन्ती: 02 अक्टूबर, 2027

महानवमी: 08 अक्टूबर, 2027

विजयदशमी: 09 अक्टूबर, 2027

दीपावली: 29 अक्टूबर, 2027

गोवर्द्धन पूजा: 30 अक्टूबर, 2027

भैयादूज / चित्रगुप्त जयन्ती: 31 अक्टूबर, 2027

गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा: 14 नवम्बर, 2027

हजरत अली का जन्म दिवस: 12 दिसम्बर, 2027

क्रिसमस-डे: 25 दिसम्बर, 2027

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