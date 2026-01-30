विदेश में पढ़ाई करने का गोल्डन चांस, MBBS समेत 13 कोर्स के लिए स्कॉलरशिप दे रहा ये देश

Scholarship for Indian Students Abroad: अगर आप विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं और पैसों की वजह से रुक रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है. भारत के दोस्त देश रूस ने भारतीय छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है. एकेडमिक ईयर 2026-27 में रूस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को 300 स्कॉलरशिप दी जाएंगी. खास बात ये है कि इनमें MBBS समेत 13 अलग-अलग कोर्स शामिल हैं. इस स्कॉलरशिप के तहत रूस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस कवर की जाएगी. आइए जानते हैं किन-किन कोर्स के लिए स्कॉलरशिप्स मिल रही है और कौन-कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं.

किन कोर्स के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप

MBBS और दूसरे मेडिकल कोर्स

फार्मेसी

इंजीनियरिंग

आर्किटेक्चर

एग्रीकल्चर

मैनेजमेंट

इकोनॉमिक्स

ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस

मैथ्स

स्पेस और एविएशन

स्पोर्ट्स

आर्ट्स

स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कहां करें

अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको रूसी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.education-in-russia.com पर जाना होगा. यही एकमात्र सही और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी इस स्कॉलरशिप को लेकर जानकारी कुछ समय पहले ही शेयर की है. स्टूडेंट का सेलेक्शन रूस की सरकार करेगी.

सेलेक्शन कैसे होगा

स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स का सेलेक्शन दो स्टेज में किया जाएगा. पहला स्टेज 15 जनवरी तक जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर आप अगले राउंड में जाएंगे. दूसरे स्टेज में चुने गए छात्रों को यूनिवर्सिटीज में अलॉट किया जाएगा. इसके बाद स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इस पूरी प्रक्रिया को रूस के एजुकेशन मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगा.

6 यूनिवर्सिटीज चुनने का ऑप्शन

स्टूडेंट्स मैक्सिमम 6 रूसी यूनिवर्सिटीज को चुन सकते हैं, जहां वे पढ़ना चाहते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि स्कॉलरशिप मिलने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना जरूरी है. ये भारतीय छात्रों के लिए खास मौका है. इसमें कम खर्च में विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं. MBBS जैसे महंगे कोर्स की ट्यूशन फीस कवर हो जाती है. इंटरनेशनल डिग्री और ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा.

