26 जनवरी की परेड में पाकिस्तान से आया चीफ गेस्ट कौन था? दीजिए गणतंत्र दिवस से जुड़े इन 10 सवालों का जवाब

इस बार गणतंत्र दिवस समारोह बेहद ही खास होने वाला है. ये ‘वंदे मातरम्' के गौरवशाली 150 वर्षों को समर्पित होगा. 26 जनवरी की परेड में 6 राज्यों और विभागों की झांकियां ‘वंदे मातरम्' विषय पर आधारित होंगी. इस बार परेड में कुल 18 मार्चिंग टुकड़ियां और 13 बैंड शामिल हैं. वहीं, परेड के तुरंत बाद वायुसेना के फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30, पी-8आई, सी-130, सी-295, मिग-29, अपाचे, एलसीएच, एएलएच, एमआई-17 जैसे विमान व हेलीकॉप्टर शामिल रहेंगे. गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे से जुड़े कुछ सवाल आज हम आपसे पूछने जा रहे हैं, आइए देखते हैं की रिपब्लिक डे के बारे में आप कितना जानते हैं.

Republic Day 2026 Quiz

1. रिपब्लिक डे किस लिया मनाया जाता है?

a) ब्रिटिश राज से आजादी मिलने पर

b) इस दिन संविधान को अपनाना था

c) महात्मा गांधी का जन्म हुआ था

d) पार्लियामेंट बना था

2. भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे?

a) जवाहरलाल नेहरू

b) राजेंद्र प्रसाद

c) एस. राधाकृष्णन

d) ज़ाकिर हुसैन

3. 1950 में भारत के पहले रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे?

a) क्वीन एलिजाबेथ II

b) सुकर्णो

c) ड्वाइट डी. आइजनहावर

d) नेल्सन मंडेला

4. इनमें से कौन रिपब्लिक डे पर फ्लाई-पास्ट में हिस्सा लेता है?

a) इंडियन नेवी

b) इंडियन एयर फ़ोर्स

c) इंडियन कोस्ट गार्ड

d) बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स

5. मेन रिपब्लिक डे परेड कहां होती है?

a) इंडिया गेट

b) लाल किला

c) राष्ट्रपति भवन

d) कर्तव्य पथ

6. रिपब्लिक डे परेड में सलामी कौन लेता है?

a) प्राइम मिनिस्टर

b) प्रेसिडेंट

c) डिफेंस मिनिस्टर

d) चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ

7. भारत के राष्ट्रपति को रिपब्लिक डे पर कितनी तोपों की सलामी दी जाती है?

a) 18

b) 21

c) 24

d) 27

8.भारतीय संविधान को पूरा करने में कितना समय लगा?

a) 1 साल

b) 2 साल

c) 2 साल 11 महीने

d) 3 साल 6 महीने

9.भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?

a) जवाहरलाल नेहरू

b) बी. आर. अंबेडकर

c) महात्मा गांधी

d) सरदार पटेल

10.साल 1955 की रिपब्लिक डे में पाकिस्तान से पहला चीफ गेस्ट कौन था?

a) मलिक गुलाम मोहम्मद

b) मुहम्मद अली जिन्ना

c) जनरल अयूब खान

d)आसिफ नवाज़ जंजुआ

उतर

1.b

2.b

3.b

4.b

5.d

6.b

7.b

8.c

9.b

10.a