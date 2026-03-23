Rajasthan 10th Board Result: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, सोशल मीडिया पर खुद किया ऐलान

Rajasthan 10th Board Result Date
Rajasthan 10th Board Result: तमाम कंफ्यूजन के बीच राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने बता दिया है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा. सोशल मीडिया के जरिए बोर्ड ने बताया है कि रिजल्ट कल यानी 24 मार्च को जारी होगा. इससे पहले 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक की तारीखें सामने आई थीं, लेकिन बोर्ड की तरफ से कुछ भी साफ नहीं कहा गया था. अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया है कि 24 मार्च को 5वीं और 8वीं बोर्ड रिजल्ट के साथ ही 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा.
राजस्थान बोर्ड ने खुद किया पोस्ट -
राजस्थान बोर्ड :- 10वीं का रिजल्ट कल जारी किया जाएगा ll @Rajasthanboard #RajasthanBoard ll #10thBoardResult ll #rbse— Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer (@Rajasthanboard) March 23, 2026
कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट
- राजस्थान 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं
- यहां पर आपको 10वीं परीक्षा के रिजल्ट का लिंक नजर आएगा
- लिंक पर क्लिक करने के बाद नया टैब खुलेगा और उसमें आपको रोल नंबर डालना होगा
- रोल नंबर डालने के बाद आपके सामने रिजल्ट खुलकर आएगा
- रिजल्ट को यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट ले सकते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं