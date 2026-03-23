Rajasthan 10th Board Result: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, सोशल मीडिया पर खुद किया ऐलान

Rajasthan 10th Board Result: तमाम कंफ्यूजन के बीच राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने बता दिया है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा. सोशल मीडिया के जरिए बोर्ड ने बताया है कि रिजल्ट कल यानी 24 मार्च को जारी होगा. इससे पहले 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक की तारीखें सामने आई थीं, लेकिन बोर्ड की तरफ से कुछ भी साफ नहीं कहा गया था. अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया है कि 24 मार्च को 5वीं और 8वीं बोर्ड रिजल्ट के साथ ही 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा.

राजस्थान बोर्ड ने खुद किया पोस्ट -



कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट